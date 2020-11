Guten Morgen, Kreis Gotha: Wenn der Herd glüht

Alles ist in diesem Jahr anders, das müsste auch der letzte Skeptiker bemerkt haben. Kein Martinsfest – keine Martinsgänse. Und was aus dem kommenden Weihnachtsfest wird, steht sozusagen in den Sternen. Rauschende Silvesterpartys kann man in diesem Jahr sich schenken.

Die Regale in den Supermärkten sind übervoll mit Adventskalendern, Lebkuchen, Stollen und anderen weihnachtlichen Leckereien. Und in den Tiefkühlboxen stapeln sich Gans und Co. und warten auf ihre Abnehmer. Doch den Verbraucher interessiert in der nunmehr wieder aktuellen Situation etwas ganz anderes. Wie im Frühjahr ist der Bedarf an Klopapier wieder gestiegen – keiner weiß, warum oder wieso. Es scheint ein unlösbares Rätsel zu sein.

Doch wird auch wieder zu Konserven gegriffen und Backzutaten. Doch hier kann man immer noch argumentieren, dass in gut sieben Wochen das Weihnachtsfest vor der Tür steht und Stollen und Plätzchen gebacken werden müssen. Das kann man verzeihen.

Apropos Küche: manch einer von uns hat bestimmt seine Liebe zum Kochen und Backen entdeckt. Ich bin mir sogar sicher, dass in vielen Haushalten die Herdplatten geglüht haben. Nur hilft das unseren Gastronomen nicht weiter. Ihre Herde bleiben kalt – hoffentlich nicht wieder so eine lange Zeit.