Ungenutzte Markt- und Parklücken in der Gothaer Innenstadt? Das Fragezeichen ist eigentlich fehl am Platz. Stattdessen müsste ein Ausrufezeichen stehen. Denn es gibt sie wirklich: nach wie vor ungenutzte Flächen in Zentrumsnähe.

Ein aufmerksamer Leser hat die zum Beispiel in der Siebleber Straße entdeckt. Ein unbebautes Grundstück dort ist eingezäunt, liegt aber brach. Auf einem anderen soll ein Absperrband unliebsame Nutzer fernhalten. Ein Wohnmobil steht dort, es wäre aber noch Platz für mehrere weitere Dauerparker. Damit ließe sich leicht gutes Geld verdienen. In Eisenach liegt in Innenstadtnähe der Stellplatzpreis für ein Auto zwischen 30 bis 40 Euro monatlich. Ähnlich hoch dürfte der in Gotha sein. Auf dem Land lässt sich von solchen Erträgen nur träumen. Dafür gibt es dort mehr freie Fläche. Die wird in der Gothaer Innenstadt hingegen immer rarer. Schon eine Straße unterhalb der Siebleber, in der Schwabhäuser Straße, sind unbebaute Grundstücke als Stellplätze ausgewiesen. Mit der Bebauung zwischen Garten-, Moßler- und Margarethenstraße fallen weitere Stellplätze weg. Glücklich dran sind diejenigen, die einen Parkplatz in der Nähe haben und dafür nicht oder nicht so tief in die Tasche greifen müssen.