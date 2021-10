Guten Morgen: Orgeln locken ins Gothaer Land

Victoria Augener schreibt über einen Rekordversuch, der zwar scheiterte, aber dennoch stolz machen sollte.

Rekorde kann man in so ziemlich jeder Tätigkeit aufstellen. Etwa darin, besonders großes Gemüse zu züchten, unter Wasser besonders lang die Lust anzuhalten oder so viele Mitfahrende wie möglich in einen Kleinwagen zu quetschen. Dafür bedarf es mal mehr, mal weniger Können. Für diesen Rekordversuch brauchte es viele Menschen, die an einem Strang ziehen: Zum Auftakt des Bachfests in Gotha und Ohrdruf sollten im ganzen Landkreis Orgeln erklingen.

95 war die Maßgabe, ganze 105 sind es nach Aussagen der Organisatoren letztendlich geworden. Und doch ist der Rekordversuch gescheitert, nämlich an der Bürokratie. Denn das Klingen der Orgeln sollten Zeugenprotokolle beweisen, die im Veranstaltungsbüro eingereicht werden sollten. 80 wurden da schließlich gezählt – zu wenig, dass der Rekord anerkannt werden konnte.

Dieses Scheitern sollte den Erfolg des Bachfests nicht trüben. Denn allein dass es so viele Organisten und ehrenamtliche Helfer gab, die den Rekordversuch umgesetzt haben, sollte die Region stolz machen. Nicht zuletzt der Orgelruf lockte 2700 Besucher zu den Veranstaltungen – eine gewaltige Zahl an Menschen, die vor wenigen Monaten, mitten im Lockdown, noch unvorstellbar war. Und auf einen Rekordversuch folgt nicht selten ein nächster.