Guten Morgen: Schaltjahr gleich Kaltjahr

Einige Sonnenstunden haben die Menschen im Kreis Gotha diese Woche vom Frühling schwärmen lassen. Doch glaubt man Bauernregeln, sind das keine guten Omen für die kommenden Monate.

Statt Schnee und Eis war der Januar bisher geprägt von Nässe. „Wieviel Regentropfen ein Januar, soviel Schneeflocken im Mai“, besagt da eine Wetterregel, der der Reim fehlt – und damit auch der Wahrheitsgehalt? In einer weiteren heißt es: „Im Januar viel Regen und wenig Schnee tut Saaten, Wiesen und Bäumen weh.“ Das leuchtet ein, denn viele Pflanzen brauchen den Frost bei Wachstumsphasen.

Manche Bauernregeln werden noch präziser. Der heutige 17. Januar, der Antonitag, entscheidet in manchen Versen das ganze Jahr. So heißt es etwa, „wenn zu Antoni die Luft ist klar, gibt es ein trockenes Jahr“. Kälte an diesem Tag soll hingegen das Wetter nicht lang bestimmen, doch auf einen heißen 10. August, den Lorenzitag, hinausdeuten.

Über Sinn und Unsinn von reimenden, jahrhundertealten Wetterprognosen lässt sich streiten. Der Wunsch, das Wetter eines Jahres voraussagen zu können wird von Sorgen genährt, was Hitze, Kälte und Stürme anstellen können. Damals wie heute sind wir darauf angewiesen, dass Sonne und Regen Saatgut sprießen lassen, wenn auch volle Regale unsere Abhängigkeit von der Ernte nicht erahnen lassen.