Guten Morgen: Tiere brauchen Aufmerksamkeit

Conny Möller über Krokoalarm in Thüringen.

Immer mehr Exoten halten Einzug in unsere Gefilde. Ob Spinnen, Schlangen, Skorpione, Insekten und Krokodile – daran haben wir uns ja schon seit Jahren gewöhnt. Auch daran, dass ab und zu ein Tier entwischt oder vom Besitzer einfach entsorgt wird. Der Aufwand, der betrieben wird, diese Spezies wieder einzufangen, grenzt teilweise an Abenteuer alias Indiana Jones oder Crocodile Dundee. Letzterer hätte bestimmt seine Freude an der Krokodilsuche, die erst die Sachsen-Anhalter und jetzt die Thüringer beschäftigt.

Mir stellt sich die Frage, wie das Tier dorthin gekommen ist -- von alleine bestimmt nicht. Bleibt nur zu hoffen, dass das Krokodil, sollte es eines sein, schnell gefunden wird und sein Leben in artgerechter Haltung vielleicht in einem Zoopark verbringt. Freunde von mir meinten gestern, dass es schwer sein wird, es zu fangen. Grund: Solange es genügend Nahrung im Fluss findet, dann ginge es ihm gut. Und wer weiß, vielleicht schafft das Tier es sogar bis nach Gotha. Im Leinakanal hätte es garantiert ideale Bedingungen, lachten meine Freunde.

Doch leider scheint das Aussetzen von Tieren aller Rassen bei manchen Tierhaltern Mode zu sein. Nicht umsonst werden viele Hunde und Katzen einfach auf der Straße ausgesetzt.