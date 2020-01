Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen: Wohin mit dem Baum in Gotha?

Bäume raus heißt es gegenwärtig in Gotha. Überall, wo man hinschaut, stehen an den Straßenrändern Weihnachtsbäume, natürlich ohne Glaskugeln und Lametta. Meiner hatte bereits am Montag sein letztes Stündlein gesehen. Schade eigentlich, dabei stand er noch sehr gut im „Grün". Allerdings haben wir den Baum nicht aus dem Fenster geschmissen, wie im Fernsehen suggeriert, sondern ihn vorsichtig die Treppe herunter getragen.

In diesem Jahr waren wir zeitiger dran, unseren Tannenbaum zu entsorgen. Es gab aber auch Zeiten, wo er bis Mitte Februar in voller Pracht stand. Ob das auch diejenigen getan haben, deren Weihnachtsbäume an der Straße stehen, weiß ich nicht. Fest steht aber, dass man wieder auf alte Traditionen zurückgreift. Schließlich gab es nach der Wende eine Zeit, wo nur künstliche Bäume in den Wohnzimmern aufgestellt wurden. Man kann mit seinem Baum aber auch etwas anderes anfangen, nämlich diesen zu einen der unzähligen Knutfeste bringen, die es mittlerweile bei uns im Landkreis gibt. Am vergangenen Wochenende hatten es die Siebleber, Boilstädter und die Gemeinde Tonna vorgemacht. Nachgezogen haben die Burgenlandgemeinden, Kornhochheim und Apfelstädt. Mein Vorschlag: Es auch einmal in der Stadt Gotha zu probieren.