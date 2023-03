Gysi geht in Gotha auf die Kanzel

Gregor Gysi ist am Sonntag, 19. März, in der Margarethenkirchen Gotha und am Montag, 20 März, in der Kukuna Bad Tabarz zu erleben.

Gotha. Politiker der Linken spricht in der Wortspiel-Predigtreihe von St. Margarethen über die Frage „Wie politisch muss und darf Kirche sein?“

Gregor Gysi gilt als einer der wortgewandtesten Redner des Deutschen Bundestags. In Talkshows und auf Bühnen ist er ein gerngesehener Gast, so auch am Montag, 20. März, 16 und 19 Uhr in der Kukuna Bad Tabarz mit dem Journalisten Hans-Dieter Schütt. Beide Veranstaltungen sind laut Kurverwaltung Bad Tabarz ausverkauft. Doch es gibt am Vortag, am Sonntag, 19. März, eine gute Gelegenheit den Vorzeige-Linken in einem ganz anderen Umfeld zu erleben: in der Margarethenkirche Gotha, Beginn: 17 Uhr. Statt über einen Bibeltext werde Gysi in der Wortspiel-Predigtreihe über das Thema „Wie politisch muss und darf Kirche sein?“ sprechen, kündigt Pfarrer Jochen Franz an.

Gysi gilt nicht als religiös, aber er kommt aus einer jüdischen Familie. In den letzten Jahren hatte er in Interviews den Kirchen eine zentrale Rolle bei der Vermittlung verbindlicher moralischer Werte bescheinigt und vor einer Gesellschaft ohne Gott gewarnt. Vor diesem Hintergrund rannte Pfarrer Franz bei dem Prominenten offene Türen ein, als er Gysi im Januar beim Talk im Lindenhof Gotha an Ort und Stelle zur Predigt in St. Margarethen einlud. „Ich habe herausgehört, dass er das schon öfters gemacht hat“, sagt Franz. Gysi habe angemerkt: Gehe er auf eine Kanzel, bekomme er eine pastorale Stimme.

Vergangenes Jahr war in der Margarethenkirche Gotha eine Reihe mit Laien zum Jubiläum 500 Jahre protestantische Predigt ausgerichtet worden. Unabhängig davon lade die Kirchgemeinde dreimal im Jahr Außenstehende dazu ein, sagt Franz. Unter anderem war Friedrich Schorlemmer dort zu erleben, nun Gregor Gysi.

Gottesdienst mit Gregor Gysi in der Margarethenkirche Gotha, Sonntag, 19. März, 17 Uhr.