Händler locken zum Herbstbummel nach Ohrdruf

„Wir Händler der Innenstadt haben Corona genauso satt wie viele von Ihnen! Deshalb wollen wir im Rahmen der Möglichkeiten wieder mit Ihnen zusammenkommen“, so leitet Thomas Kratsch, Mitglied des Ohrdrufer Stadtrates und selbst mit einem Reisebüro in der Innenstadt vertreten, die Aufforderung an Einheimische und Gäste ein, am Freitag, 16. Oktober, die Innenstadt zu besuchen.

Von 16 bis 20 Uhr haben die Geschäfte der Innenstadt zum ersten ersten Herbstbummel geöffnet und bieten, neben ihrem normalen Sortiment, weitere Attraktionen und Angebote für die Gäste an. Bis jetzt haben 15 Geschäfte und mobile Händler ihre Beteiligung zugesagt. Die Palette reiche von Blumen über Keramikkunst bis zur Tierkeksmanufaktur. Zwei Modeboutiquen sind dabei, ebenso die Cafés Spiegler aus Gospiteroda und Kanne aus Gotha. Letzteres kommt mit einem Eiswagen. Weine aus einem Winzergut an der Mosel werden angeboten und deutscher Whisky. Ein Augenoptiker und sogar eine Versicherung seien dabei, kündigen Kratsch und Madlen Bischoff vom Organisationsteam an. Manfred Hopf von Rocky Mountain Musik spielt Country-Songs, Jens Anschütz auf dem Akkordeon, die Schülerband Pappschlump ist dabei, außerdem die Ohrdrufer Nachwuchskünstlerin Lea John. Der Ohrdrufer Carneval-Verein und die Barocktanzgruppe des Schlosses Ehrenstein zeigen Tänze aus ihrer jeweiligen Zeit. Zugleich werde die Jugendfeuerwehr mit einem Fahrzeug und vielen Informationen rund um ihre Arbeit vertreten sein. Auch eine Tombola werde es geben. Die Preise kommen von mitwirkenden Händlern. Gegen 18 Uhr werden die Hauptpreise verlost. Die Stadt Ohrdruf hat sich für diese Veranstaltung im Interesse der Innenstadt-Belebung ebenfalls engagiert. Man habe sowohl die Auftritte der Musiker finanziell unterstützt als auch die Sperrung der Marktstraße bis zum Marktbrunnen für den Freitagnachmittag in die Wege geleitet, sagt Bürgermeister Stefan Schambach (SPD) auf Nachfrage. Weitere Information im Internet unter www.ohrdruf-handelt.de