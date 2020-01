Erlebnis Hauptmarkt: Archäologen graben, Bagger wummern den ganzen Tag, die Gäste staunen mittendrin und Autos versuchen weiter die Absperrungen zu durchbrechen. So beschreibt Oberbürgermeister Knut Kreuch die aktuelle Szenerie.

Händlerfrühstück für Hauptmarkt-Anrainer in Gotha

Ein Abenteuer-Bagger-Spielplatz auf dem Hauptmarkt ist keine Realität angesichts der dortigen Großbaustelle, sondern Vision für 2022. Nach Abschluss der Bauarbeiten kündigt Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) für das Gothardusfest in zwei Jahren den spektakulärsten Spielplatz dort an.

Autos versuchen Absperrungen zu durchbrechen

Die laufenden Baumaßnahmen am Hauptmarkt erfordern hingegen von allen große Sympathie. Das Areal sei für den Durchgangsverkehr voll gesperrt, trotzdem versuchten Autos weiter die Absperrungen zu durchbrechen, beschreibt Kreuch die Szenerie.

Die Fällung der vier Kastanien am Schellenbrunnen in der letzten Woche sei nicht aus Spaß geschehen. Vielmehr habe sich die Stadt Gutachtern gebeugt, ansonsten hätte die Fällung in fünf Jahren nach der Sanierung erfolgen müssen. Ratsmitglied Bernd Fundheller (Linke) beanstandet das übereilte Vorgehen.

Trotz Bauarbeiten wird gefeiert

Elisabeth Kupfer vom City-Marketing der Wirtschaftsförderung bietet für Mittwoch, 5. Februar, erstmals ein Händlerfrühstück an. Es soll in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein ein neues Gesprächsangebot unterbreiten, sagt Kreuch.

Zu „Hauptmarkt offen“ gehöre auch das Gothardusfest 2020. Unter dem Motto „Gotha baut und feiert“ sei „die ganze Welt“ dazu eingeladen. Dieses und nächstes Jahr werde das Stadtfest auf dem Neumarkt, in der Erfurter Straße, auf dem Arnoldiplatz, in der Mönchelsstraße, in der Querstraße und auf dem Buttermarkt gefeiert – mit bekannten Künstlern aus der Region, ohne teure Stars aus Film und Medien.