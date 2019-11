Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Haftbefehl nach Fenstersturz aus viertem Stock in Gotha

Wie die Polizei in Gotha mitteilte, war der Mann bereits am 9. November in einem Wohnheim in der Eisenacher Straße aus einem Fenster im vierten Obergeschoss gefallen. Der 29-Jährige musste notoperiert werden und ist inzwischen außer Lebensgefahr.

Im Zuge der Ermittlungen fiel der Verdacht auf einen anderen 29-Jährigen, der wegen Verdachts auf versuchten Totschlag am 19. November festgenommen vorläufig wurde. Einen Tag später erging ein Haftbefehl gegen ihn. Dem Mann wird vorgeworfen, den Geschädigten aus dem Fenster gestoßen zu haben.

