Hauptmarkt als Laufsteg für hochhackige Schuhe in Gotha

Ein großer Teil des neuen und des wieder aufgearbeiteten, verbesserten Pflasters ist auf dem unteren Hauptmarkt der Kreisstadt verlegt. Für dieses Pflaster wünscht sich der Gothaer Bauamtsleiter Denis Steger viele Frauen mit hochhackigen Schuhen, die künftig darüber laufen, weil dies problemlos möglich sein soll. Der Kandelaber steht, auch wenn er noch von Gerüstteilen umgeben ist. Am Schellenbrunnen arbeitet der Steinmetz- und Bildhauermeister Frank Ehmig. Die Holzummantelung der Brunnens ist abgebaut. Auf dem Sockel des Brunnens, der geringfügig vergrößert wurde, ist das historische Pflaster in neuer Verarbeitungsqualität gesetzt.

Ingenieur Heiko Donath von Setzpfand zeigt, wie auf dem Pflaster der Grundriß der einstigen Jakobkapelle dargestellt wird. Foto: Peter Riecke

Die Steine stammen vom alten Standort und aus dem oberen Umfeld des Rathauses. Das Pflaster ist durch verschiedene Farben abwechslungsreich in einem Muster gestaltet. Es passt sich an drei kreisrunde Lücken an, in die Anfang November Bäume eingesetzt werden. Die denkmalgerechte Sanierung des Gothaer Hauptmarktes geht zügig voran. Heiko Donath, dessen Büro die Planungen erarbeitet hat, und Denis Steger betonen, nur dank Teamarbeit sei es mit dieser komplexen Aufgabe gut voran gegangen.

Bau-Halbzeit wird am 16. Oktober mit Anwohnern gefeiert

Sie verweisen auf die Baufirma Eurovia und ihre Nachauftragnehmer, die Archäologen und auf Bauüberwacher Matthias Glück, der prüft, ob in Übereinstimmung mit den Plänen und den Regeln der Technik alles umgesetzt wird. Deshalb werde am 16. Oktober mit Anwohnern, Gewerbetreibenden und Baufachleuten von 12 bis 14 Uhr die Bau-Halbzeit gefeiert.

Auch wenn es von oben gesehen noch nicht so aussieht, Heiko Donath und seine Partner können den Aufwand einschätzen. Er können inzwischen besser schlafen als zu Beginn der komplexen Sanierung, sagt Donath. Am 15. November 2021 soll der letzte Arbeitstag sein, aber es könne noch viel dazwischen kommen oder auch schneller gehen. Dennoch bleibt viel zu tun am unteren und oberen Hauptmarkt.

Die Decke des historischen Fischkellers wird mit Stahlbeton geschützt. Die Bewehrung ist noch sichtbar. Zurzeit ist der Keller auch innen abgestützt. Er soll später für Führungen zur Verfügung stehen. Foto: Peter Riecke

Insgesamt werden rund 10 Millionen Euro verbaut, wobei ein großer Teil davon Fördermittel sind. Unter anderem weil diese in der Zukunft nicht mehr in dem Umfang zu erwarten sind, musste mit der Sanierung begonnen werden. Doch sie beinhaltet mehr als eine Reparatur des alten Zustandes.

Beleuchtungsproben für das richtige Licht auf dem Platz

Sämtliche Häuser erhalten einen Anschluss zur umweltfreundlichen Heizung mit Fernwärme, auch wenn deren Besitzer sich noch nicht für die Belieferung durch die Stadtwerke mit dieser Energieform entschieden haben. Es sollte vermieden werden, einzelne Stellen des Hauptmarktes später noch einmal aufreißen zu müssen, erörtert Donath. Dies seien später oft Punkte, die zu Langzeitschäden neigen.

Teile der neuen Straßenbeleuchtung funktionieren bereits, doch das meiste muss noch über zu verlegende Kabel mit Strom versorgt werden. Ehe die Entscheidung über die Lichtgestaltung fiel, hatte es zwei Beleuchtungsproben gegeben. Auch auf dem unteren Hauptmarkt liegt noch ein Teil der Fernwärme-Leitungen frei.

Krümmungen und Verzweigungen sind zum Teil noch zu isolieren. Auch müssen die Leitungen noch von innen geprüft werden. Am oberen Ende des Baufeldes ist eine fast drei Mal drei Meter große Grube sichtbar. Hier kann man sehen, wie aufwendig der Boden für die Wurzeln der künftig 18 Bäume vorbereitet wird. Jeder Baum wird mindestens 12 Kubikmeter Wurzelraum haben und aufwendig unterirdisch bewässert.