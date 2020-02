Stets gut genutzt war die Tanzfläche am Samstagabend in der Turnhalle Oststraße beim Hallengaudi der Waltershäuser Karnvalsturner.

Hallengaudi statt Hüttengaudi in Waltershausen

Trotz umfangreicher Bauarbeiten gut in die Turnhalle in der Oststraße zu kommen, das war den Vereinsmitgliedern der Karnevals-Turner Waltershausen (KTW) wichtig. Deshalb gab Vereinspräsident Jens Seyfarth schon vor dem Start des in Anlehnung an den Begriff Hüttengaudi KTW-Hallengaudi genannten Abends am Samstag seinen Dank an die Tiefbau Gotha GmbH bekannt. Das Bauunternehmen hatte es ermöglicht, die Turnhalle nun doch in langsamer Fahrt mit dem Auto erreichen zu können, und das sogar von beiden Seiten, also aus dem Stadtzentrum und aus Richtung Wahlwinkel.

Die Gäste des Hallengaudi empfingen dann sogleich mit Maire Nelke, Susi Gebhardt, Marina Nelke und Kerstin vier Damen im Dirndl am Einlass und Eintrittskartenverkauf. Das Hallengaudi war gedacht, so erläutert Seyfarth, auch jenen Menschen, die sich nicht so gern verkleiden, einen schönen Abend mit Tanz und Musik zu bieten. Wer allerdings in Tracht kam, der bekam vom Verein ein Getränk seiner Wahl geschenkt. Passend zum Thema waren es viele der 250 Besucher, die im Dirndl, in Lederhosen, in kariertem Hemd oder karierter Blusen kamen. Zum Tanz spielten die Alpenbanditen auf. Sie nennen sich selbst Oktoberfest-Band. 200 Vereinsmitglieder schmücken die Turnhalle Zuvor hatten die Erwachsenen unter den rund 200 Vereinsmitgliedern von Sonntag bis Freitag kurz vor dem Jugendfasching die Turnhalle geschmückt. Dazu zählte, aus akustischen Gründen die Decke abzuhängen, bunte Fahnen an den Wänden, das Bühnenbild und die Gestaltung einer in die Halle integrierten Bar in bayrischem Stil. Über die nun mögliche Zufahrt zur Turnhalle freut sich Präsident Jens Seyfahrt auch wegen des Familienfaschings, der am 19. Februar 16.11 Uhr beginnt. Dort kommen auch ältere Gäste, denen ein Stolpern über die Baustelle erst recht nicht zuzumuten gewesen wäre. Auch die Schönheit des Ausklangs beim Faschingsumzug, der am 23. Februar um 13.11 Uhr beginnt, hängt daran. Denn der Umzug beginnt in der Waldstraße, führt durch die ganze Stadt und soll an der Turnhalle enden. Weitere Veranstaltungen sind die Latschenbälle am 21. und 22. Februar und der Rosenmontags-Ball am 24. Februar, jeweils ab 19.31 Uhr.