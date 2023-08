Handgemachte Kleinigkeiten für Benefizbasar in Gotha erbeten

Gotha. Freiwilligenagentur Gotha will mit Spendenaktion Herbststraßensammlung im November unterstützen.

Die Freiwilligenagentur Gotha ruft zu handgemachten Spenden für den Benefizbasar anlässlich der Herbststraßensammlung im November auf. Das teilt Stephanie Herzog vom Diakoniewerk Gotha mit. In den vergangenen Jahren wurden am Stand der Diakonie handgemachte Kleinigkeiten verkauft, die von engagierten Menschen abgegeben worden waren. Besonders gut kamen selbstgestrickte Socken an. Der Erlös aus dem Verkauf und aus der Straßensammlung soll traditionell der Begegnungsstätte Liora in Gotha zugute kommen.

Die Herbststraßensammlung von Kirche und Diakonie soll der Ankündigung zufolge in diesem Jahr am Dienstag, 21. November, 12 Uhr, auf dem Neumarkt in Gotha eröffnet werden. Getreu dem Motto: „Einmal essen macht zweimal satt“ werde wieder Suppe ausgeschenkt. Es werde weitere Aktionen geben, wie den Benefizbasar mit handgefertigten Kleinigkeiten und einen Kuchenverkauf. Darüber hinaus klappern die Sammlerinnen und Sammler kräftig mit den Spendenbüchsen.

Abgabe der Spenden: Freiwilligenagentur Gotha, Klosterplatz 6; E-Mail:ehrenamtlich@diakonie-gotha.de, Telefon: 03621/305819