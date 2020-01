Der Handglockenchor Gotha, hier das Jugendensemble, gibt am Samstag, 4. Januar, in der Augustinerkirche unter Leitung von Matthias Eichhorn sein traditionelles Benefizkonzert zum Jahresanfang.

Handglocken läuten in Gotha für den guten Zweck

Zum bereits 32. Mal lädt der Handglockenchor Gotha wie gewohnt am ersten Samstag im neuen Jahr zum traditionellen Benefizkonzert in die Augustinerkirche ein. Die weit mehr als 50 Handglockenspieler aller Altersstufen musizieren dabei mit über 130 Handglocken sowie knapp 100 Klangstäben. Matthias Eichhorn, der Leiter des Ensembles, verspricht den Zuhörern ein abwechslungsreiches Programm aus bekannten Melodien und Originalkompositionen für Handglocken.

Ebenfalls eine schöne Tradition ist das Mitwirken von Gastmusikern geworden. So kann in diesem Jahr der Vocalkreis Gotha gemeinsam mit den Handglocken erlebt werden. Bei freiem Eintritt erbitten die insgesamt über 70 mitwirkenden Musiker am Ausgang um großzügige Spenden zugunsten des Gothaer Frauenhauses, welchem in diesem Jahr die kompletten Spendeneinnahmen zur Verfügung gestellt werden.

Es gebe als zwei Gründe – Gutes erleben und Gutes tun –, um am Samstag um 17 Uhr in die Augustinerkirche Gotha zu kommen und eineinhalb Stunden einzigartiger Musik zu lauschen. Ein letzter Tipp: Wer nicht nur gut zuhören, sondern auch gut zuschauen möchte, dem sei rechtzeitiges Erscheinen empfohlen, denn die Kirche sei bei den Konzerten der vergangenen Jahre stets prall gefüllt gewesen. „Das soll gerne wieder so sein“, wünscht sich Eichhorn.

Benefizkonzert des Handglockenchores Gotha: Samstag, 4. Januar, 17 Uhr, Augustinerkirche Gotha, mit allen Ensembles und Vocalkreis Gotha