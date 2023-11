Happy Hour im Landkreis Gotha: Theaterpremiere von Art der Stadt

Gotha. Eine Abschiedsparty, die aus dem Ruder läuft. Der Gothaer Theaterverein Art der Stadt bringt das Stück „Happy Hour“ auf die Bühne.

Eigentlich sollte es nur eine nette Abschiedsparty werden, eine sogenannte “Happy Hour“. Lisa will sich von ihrer Freundin Petra verabschieden. Gefeiert wird in der abgelegenen Kneipe „Beim Klaus“, wo Petra als Thekenkraft arbeitet. Mit dabei Burkhard, der Inhaber des Lokals. Lisa wird wegziehen aus der Provinz, Petra bleibt da. Das geplante Abschiedsfest wird ganz anders: Erinnertes, Erhofftes und Erlebtes brechen auf. So sehen am Freitag, 1. Dezember, um 19 Uhr im Fundament von Art der Stadt in Gotha.

Unter der Regie von Oliver Seidel spielen das Stück „Happy Hour“ von Lothar Kittstein die beiden Schauspielerinnen Madja Brychcy und Raffaela Lanci sowie Christian Mark, der schon an vielen Produktionen des Gothaer Theatervereins mitgewirkt hat.

Bei der Theaterpremiere geben die Darsteller des Stücks in den Dialogen viel mehr von dem preis, was sie in sich tragen.

Eintrittskarten für die Premiere und den folgenden Aufführungen gibt es beim Art der Stadt im Kulturhaus Gotha oder Restkarten an der Abendkasse. Mehr Informationen unter www.artderstadt.de.