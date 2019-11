Haus zum Lucas wird wieder bewohnt

„Vorne beim Lucas“ – die älteren Ohrdrufer wissen noch, welches Haus damit gemeint ist. Dabei gibt es den Bewohner, namentlich Hermann Lucas, schon lange nicht mehr in der Lindenaustraße 7. In Erinnerung geblieben ist sein Gewerbe, denn von 1879 bis 1944 wurde dort die Bürgerzeitung Thüringer Waldbote verlegt und gedruckt. Nachdem es lange Zeit schlecht um die historischen Räume stand, ist nun neues Leben darin eingezogen. Am Dienstag wurde das Wohnhaus nach fast zweijähriger grundhafter Sanierung an die Stadtwirtschaft Ohrdruf als Vermieter übergeben.

Bis auf eine Ausnahme sind die sieben Wohnungen in dem Eckhaus bereits bezogen worden. Auf drei Etagen verteilen sich 368 Quadratmeter moderner Wohnraum. Die hellen Zimmer sind barrierefrei zugänglich, zwei Wohnungen sogar rollstuhlgerecht ausgebaut. Ein Fahrstuhl komplettiert die Ausstattung des Hauses. 1,6 Millionen Euro hat die Stadt Ohrdruf in den Umbau gesteckt.

Die Fassade mit ihren Schmuckelementen wurde wiederhergestellt. Foto: Victoris Augener

Der Bedarf an Wohnraum dieser Art sei in Ohrdruf groß, sagt Bürgermeister Stefan Schambach (SPD). „Das Gebäude ist wichtig für die städtebauliche Entwicklung Ohrdrufs. Es soll ein Signalgeber für kommende Projekte sein“, ergänzt Schambach. Zu einem wahren Schmuckstück habe sich das Haus entwickelt. Der Weg bis hierhin sei nicht leicht gewesen.

In der DDR heruntergekommen

Bereits 2012 begannen die Planungen für die Sanierung der Lindenaustraße 7. Nach 1944, als der Thüringer Waldbote eingestellt wurde, verlor das Haus allmählich an Glanz, bis es ab 1991 endgültig leer stand. Dabei war das Haus bis 1999 sogar auf der Liste der Denkmäler des Landkreises Gotha zu finden. Das Bauamt sicherte 1992 schließlich die Substanz des Hauses. Leiterin Martina Seidel erinnert sich, dass Schwammschäden beseitigt und das Dach gesichert werden mussten.

20 Jahre sollte es dauern, bis sich das Leipziger Bauplanungsbüro Wiesenmüller des Objekts annahm und erste Pläne entwarf. Im Januar 2018 begannen die Bauarbeiten, an denen 20 Firmen beteiligt waren, die in dem Haus nicht immer einen leichten Job gehabt hätten. „Viele Probleme wurden erst nach Baubeginn sichtbar“, schildert Martina Seidel. Zudem sei die Koordination der Aufgaben bei derart vielen Beteiligten kompliziert gewesen, doch die Handwerker hätten sich gut abgestimmt und ausdauernd gearbeitet – „selbst am Samstag“, berichtet Stefan Schambach, der an einem Wochenende zufällig die Arbeiten auf der Baustelle beobachtete.

Fassade nachträglich verschönert

Auch außen hat das Haus seinen alten Glanz wieder. Die Fassade mit ihren Schmuckelementen wurde wiederhergestellt. Sie wurde wahrscheinlich 1925 nachträglich gestaltet, berichtet das Planungsbüro. Wann genau das Haus erbaut erbaut wurde, sei allerdings unklar. Fassadenornamente wie diese, die nicht mehr ganz den modernen Gestaltungsideen der 1920er-Jahre entsprachen, findet man an einigen Ohrdrufer Häusern. Nun erinnern sie auch in der Lindenaustraße an die Stil des ehemaligen Hausherren.

Was nun noch fehlt, sind ein Tor und ein Zaun für den Parkplatz des Mehrfamilienhausen. Für sie war der Seitenflügel, ein Anbau aus dem Jahr 1913, abgerissen worden. Die Aufträge für die Arbeiten würden in der Ohrdrufer Stadtratssitzung am Donnerstag vergeben, sagt Stefan Schambach. Die letzte verbleibende Wohnung wird Ende des Jahres bezogen.

Dort zu investieren, sei richtig gewesen, sagt der Bürgermeister. Die Stadtverwaltung sei stolz, dass wieder Menschen in dem Haus wohnen, was er scherzhaft „Haus zum Lucas“ nennt. Ganz so abwegig ist der Name jedoch nicht. Alteingesessene Ohrdrufer wissen ja, was gemeint ist und Jüngere möglicherweise auch bald.

Der Stadtrat von Ohrdruf tagt am Donnerstag, 28. November, 18.30 Uhr, im großen Sitzungssaal des Rathauses.