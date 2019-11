Sonderpostamt für Heidi- und Pippi-Briefmarken in Gotha

Wer bis dato glaubte, Heidi sei ein Kind der Berge, der irrt. Seine Geburtsstunde erlebte es Weihnachten 1879 in Gotha, als der Roman der Schweizer Autorin Johanna Spyri im Verlag von Friedrich Andreas Perthes veröffentlicht und weltweit ein Bestseller wurde. Darauf weist Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) hin, der gesteht, ein leidenschaftlicher Sammler von Heidi-Büchern zu sein. Er besitzt sie in Chinesisch, Spanisch, Arabisch sowie mehrere historische Auflagen – nur nicht die Erstausgabe.

An das „berühmteste Gothaer Mädchen“, so Kreuch, will die Deutsche Post erinnern. Im Rahmen ihrer Serie „Helden der Kindheit“ bringt sie zwei Briefmarken-Motive heraus, eine mit Heidi als 60-Cent-Briefmarke und eine mit Pippi Langstrumpf als Achtziger.

Auch zwischen der schwedischen Pippi und Gotha baut Kreuch historische Brücken. Die Mutter des schwedischen Königs Sibylla von Sachsen-Coburg und Gotha wurde 1908 in der Residenzstadt geboren; Kreuch: „Die langjährigen gothaisch-schwedischen Beziehungen erleben mit der Vorstellung der Pippi-Langstrumpf-Marke einen besonderen Höhepunkt.“

Zur Erstausgabe der beiden neuen Briefmarken richtet die Deutsche Post am Donnerstag, 5. Dezember, in Gotha, ein Sonderpostamt im Herzoglichen Museum ein, das ebenfalls seit 140 Jahre besteht, erinnert Kreuch. Um 14 Uhr sollen die Briefmarken-Motive öffentlich dem Oberbürgermeister übergeben werden. Dazu werden auch Paul Seger, Schweizer Botschafter in Deutschland, und Christian Bruhn, Komponist des Titelliedes der Heidi-Filme, in Gotha erwartet.

Das Stadtoberhaupt würde dabei gerne diejenigen Gothaerinnen begrüßen, die Heidi oder Pippi heißen. Frauen mit diesem Namen können sich bei der Stadtverwaltung unter presse@gotha.de oder Tel.: 03621/222 234 melden oder postalisch: Pressestelle der Stadtverwaltung Gotha, Hauptmarkt 1, 99867 Gotha. Sie erhalten eine Einladung zur Veranstaltung.

Heidi- und Pippi-Langstrumpf-Briefmarken mit Sonderstempeln gibt es am 5. Dezember von 11 bis 17 Uhr im Sonderpostamt Herzogliches Museum.