Heinz Rudolf Kunze gibt in Gotha Einblicke in sein „Arbeitszimmer“

Gotha. Für das Konzert im Kulturhaus Gotha gilt 3G+.

Heinz Rudolf Kunze macht Station in Gotha. Am Freitag, 5. November, tritt er im Kulturhaus auf, Beginn ist 20 Uhr. „Heinz Rudolf Kunze – Wie der Name schon sagt“ ist das Motto des Soloprogramms von einem der bekanntesten Songschreiber und Rockpoeten des Landes. Das Programm bildet die Essenz aus 36 Studioalben, zahlreichen Büchern und Konzerten. Es gewährt Fans einen Blick in Kunzes „Arbeitszimmer“.

Das Konzert findet unter 3G+ statt, darauf weist Steffi Theuring vom Veranstalter hin. Zutritt nur für vollständig Geimpfte (digitaler/physischer Impfpass), nachweislich Genesene (28 Tage bis 6 Monate alt) oder mittels negativem PCR-Test (maximal 48 Stunden alt). Achtung: ein negativer Antigen-Schnelltest ist nicht ausreichend.

Konzert, 5. November, 20 Uhr, Gotha, Kulturhaus