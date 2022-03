Heiße Asche entzündet Mülleimer und sorgt für hohen Sachschaden

Hörsel/ Geratal. Zweimal musste die Feuerwehr am Sonntag im Landkreis Gotha und im Ilm-Kreis ausrücken, weil heiße Asche falsch entsorgt wurde.

Zu Einsätzen mit ähnlichem Brandausbruch ist die Polizei Sonntagnachmittag in Hörsel (Landkreis Gotha) und Geratal (Ilm-Kreis) ausgerückt.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, war in Hörsel in der Fröttstädter Straße offenbar heiße Asche in einer Mülltonne entsorgt worden. Die Mülltonne geriet in Brand. Die Flammen griffen anschließend auf ein Fahrzeug und einen Zaun über.

Die Feuerwehr löschte das Feuer, der Sachschaden beläuft sich jedoch auf rund 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei Gotha hat die entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

In Geratal kam es fast zur gleichen Zeit zu einem ähnlichen Brandausbruch in der Straße "Zum Steingraben". In diesem Fall wurde die heiße Asche auf einem Komposthaufen entsorgt. Hier entstand glücklicherweise nur sehr geringer Schaden. In beiden Fällen wurden keinen Menschen verletzt.