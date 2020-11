Helios-Klinikum Gotha: „Die Patientensicherheit ist bei uns jederzeit gewährleistet“

Die Infektionszahlen im Landkreis Gotha steigen weiter an. Noch sind die Zahlen der Covid19-Patienten in den Kliniken überschaubar. Marc Bernstädt, Geschäftsführer des Helios-Klinikums Gotha, spricht über die Situation.

Ein zweites Mal musste das Klinikum aufgrund der Corona-Pandemie ein Besuchsverbot verordnen. Rechnen Sie damit, dass dies ein Dauerzustand werden könnte?

Wir hoffen sehr darauf, das Besuchsverbot nur für kurze Zeit aufrechterhalten zu müssen. Denn wir wissen, wie wichtig der persönliche Kontakt zu Familie und Freunden für die Genesung ist. Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung haben wir uns allerdings nach reichlicher Überlegung dazu entschlossen, denn wir wollen unsere Patientinnen und Patienten sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Hauses so gut es eben geht vor einer möglichen Covid-19-Übertragung schützen.

Gerade für Patienten stellt ein solcher Schritt eine enorme psychische Belastung dar. Wie können Sie dem entgegenwirken?

Damit Patienten mit ihren Angehörigen in Kontakt bleiben können, stellen wir ihnen neben Telefonen am Patientenbett auch kostenfreies WLAN im gesamten Haus zur Verfügung. Außerdem können Angehörige, Freunde und Bekannte Briefe, Genesungswünsche oder auch ein Präsent für ihre Lieben am Haupteingang des Klinikums abgeben. Wir haben hier extra Mitarbeiter etabliert, die als Boten im ganzen Haus unterwegs sind und fleißig alles verteilen. Dies kommt sehr gut bei unseren Patienten und auch bei allen, die hier etwas abgeben, an. Zudem steht im Eingangsbereich ein Tisch mit Postkarten bereit. Dieser wird gern genutzt. Gern können sich Patienten mit Sorgen jederzeit an unsere Mitarbeiter des Empfangs wenden.

Wie viele Covid-19-Patienten werden derzeit im Klinikum behandelt, und müssen sie bereits intensivmedizinisch betreut werden?

Transparenz hat bei Helios ohnehin einen hohen Stellenwert und so auch in besonderen Zeiten wie diesen. Sie finden die tagesaktuellen Zahlen auf unserer Internetseite unter www.helios-gesundheit.de/auslastung. Die Zahlen werden täglich bis spätestens 17 Uhr aktualisiert, und jeder kann hier schauen.

Wie viele Betten stehen auf der Isolierstation bereit? Und besteht die Möglichkeit diese aufzustocken?

Aktuell stehen uns ausreichend Intensivkapazitäten und Isoliermöglichkeiten zur Verfügung. Wir haben zudem ein Stufenkonzept entwickelt, welches uns erlaubt, auf sich verändernde Bedingungen zu reagieren. Alle technischen, räumlichen und personellen Vorbereitungen dafür sind bereits getroffen. Bei Helios insgesamt haben wir derzeit rund 1300 Intensivbetten in Betrieb. Kurzfristig können wir weitere 1000 Betten bereitstellen. Im Bedarfsfall können wir uns heliosweit gegenseitig unterstützen.

Stehen für diese Betten genügend Ärzte und Pflegepersonal zur Verfügung?

Ja. Wir haben hier in Gotha sehr gut ausgebildetes Personal, welches schon die Herausforderungen der ersten Welle mit Bravour gemeistert hat. So haben wir bereits im Frühjahr einen großen Teil unseres Pflegeteams nochmals intensivmedizinisch geschult – Hand in Hand, Ärzte und Pflege. Dafür wurde eigens ein Simulationszimmer mit Intensivbeatmungsplatz in unserem Klinikum aufgebaut, welches zum Üben und Trainieren für das Pflegepersonal und die Ärzte diente.

Ist das Klinikum auf die steigenden Zahlen vorbereitet?

Wir sind gut auf eine zweite Welle vorbereitet, und unsere Patienten müssen sich keine Sorgen machen bei einem stationären Aufenthalt. Denn wir haben ein umfangreiches Sicherheitskonzept für unser Klinikum entworfen. Dazu zählt, dass wir mit jedem Patienten vor der stationären Aufnahme eine Vorab-Anamnese durchführen und bei der Aufnahme auf das Coronavirus testen lassen. Die Patienten werden entsprechend des Risikos einer möglichen Infektion räumlich voneinander getrennt und in unterschiedlichen Bereichen untergebracht. Roter Bereich: auf das Coronavirus positiv getestet, gelber Bereich: Infektionsstatus unklar, grüner Bereich: keine Corona-Infektion/negativ auf das Coronavirus getestet. Zudem gilt seit dem Frühjahr für alle Personen im Haus eine Maskenpflicht. Unterstützend haben wir Maskenscanner aufgestellt. Sie fordern am Klinikeingang und der Notaufnahme durch Signal diejenigen Menschen zum Tragen einer Maske auf, die eine solche noch nicht oder falsch tragen. Damit wollen wir das Bewusstsein für das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erhöhen.

Welche Erfahrungen haben Sie mit der Ansteckungsgefahr durch Covid-19 bei ihren Pflegekräften?

Wir hatten bei Helios den Vorteil, dass wir bereits die Erfahrungen zum Coronavirus und der Übertragungswege aus anderen vor uns betroffenen Ländern kannten, in denen wir auch Kliniken betreiben, zum Beispiel Spanien. Dadurch waren wir auch schon zu Beginn der Corona-Pandemie gut vorbereitet und konnten unsere Mitarbeiter mit entsprechenden Schutzmaterialien und Schulungen durch unsere Hygienefachkräfte vor Infektionen schützen. Die Gefahr einer Ansteckung für unsere Pflegekräfte innerhalb unseres Klinikums ist daher sehr gering.

Müssen wie im Frühjahr wieder geplante Operationen verschoben werden, oder läuft der „normale“ Krankenhausbetrieb weiter?

In Gotha mussten wir zu keinem Zeitpunkt der Pandemie unsere für an Covid-19 erkrankte Personen vorgehaltenen Intensivkapazitäten oder die Kapazitäten unserer Isolierbereiche ausschöpfen. Daher hoffen wir, dass ein erneutes Herunterfahren aller sogenannten Elektiveingriffe nicht angeordnet werden wird. Denn auch ein elektiver Eingriff kann sich nach wochenlangem Aufschub zu einem medizinisch notwendigen Eingriff entwickeln, zum Beispiel weil der Patient starke Schmerzen hat und in der Beweglichkeit eingeschränkt wird. Auch haben wir erlebt, dass das im Frühjahr ausgesprochene Verbot zu einer so großen allgemeinen Verunsicherung geführt hat, dass auch Patienten, die eine dringende Behandlung benötigt hätten, nicht oder verspätet in die Klinik gekommen sind.

Wie viele Corona-Tests wurden durchgeführt?

Insgesamt wurden, Stand Mitte Oktober, bei Helios rund 350.000 Tests in Laboren durchgeführt.

Auch im Landkreis Gotha sind die Fallzahlen weiter am Ansteigen. Wie besorgt sind Sie persönlich mit Blick auf das Klinikum?

Persönlich bin ich sehr zuversichtlich, dass wir diese schwierige Situation gemeinsam mit der Kompetenz unserer Mitarbeiter, dem Verständnis unserer Patienten für die erforderlichen Maßnahmen und der guten Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und den Behörden meistern werden.

Sie haben das Gothaer Krankenhaus mitten in der ersten Coronawelle übernommen.

Ja, und ich bin nach wie vor sehr glücklich, ein Teil dieses tollen Teams hier zu sein. An dieser Stelle möchte ich meinem gesamten Team im Helios-Klinikum danken, für die gute Aufnahme, Unterstützung und die tägliche Arbeit zum Wohle unserer Patienten. Natürlich auch ein großer Dank an unsere Patienten für das Vertrauen und Verständnis, gerade in solchen Zeiten.