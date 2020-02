Gotha. Um die Krebsfrüherkennung dreht sich alles am 22. Februar im Helios-Klinikum in Gotha.

Helios-Klinikum Gotha informiert über Krebserkrankungen

Eine Krebsfrüherkennung ist wichtig, um die Heilungschancen zu verbessern. Dieses Argument vertritt Thomas Broska, Chefarzt der Inneren Medizin im Helios-Klinikum Gotha. Am Samstag, 22. Februar, können sich Interessierte über Vorsorge, Behandlung und gesunde Ernährung informieren.

In der Zeit von 10 bis 14 Uhr stehen in den Konferenzräumen auf der ersten Etage des Klinikums verschiedene Vorträge zu gesunder Lebensweise, Darm-, Prostata- oder Brustkrebsvorsorge sowie zur Palliativmedizin zur Auswahl. Aber auch im Eingangsbereich stehen an den Infoständen kompetente Gesprächspartner bereit. Neben der ambulanten Hospizbewegung sind Vertreter der Selbsthilfegruppen Stomaversorgung und Prostatakarzinom sowie des Vereins Ilco vor Ort.

Wer seine Energie auftanken möchte, der ist im Konferenzraum am Haupteingang an der richtigen Stelle. Hier haben Besucher die Gelegenheit, 20 Minuten Ruhe und Gelassenheit unter fachkundiger Anleitung einer Ergotherapeutin zu finden. In den Räumen der Lehrausbildung kann man mittels Mikroskop den Unterschied zwischen gesundem und krankem Blutbild erkennen. Des Weiteren erfährt man, wie Krebs entsteht.

Natürlich steht auch gesunde Ernährung im Mittelpunkt. Deshalb lädt das Helios-Klinikum zu einem kostenlosen, gesunden Mittagessen in die Cafeteria ein.