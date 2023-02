Herdenschutzhund bei Arnstadt tot aufgefunden

Espenfeld/Mühlberg. Der Hund und drei Schafe waren bei Arnstadt als vermisst gemeldet worden. Die Hunde wurden von einer Fachstelle in Mühlberg vermittelt.

Ein Spaziergänger hat am Donnerstagvormittag im Ilm-Kreis einen Herdenschutzhund tot aufgefunden. Mit ihm waren drei Schafe von einer Weide bei Espenfeld bei Arnstadt vermisst worden. Zwei Hunde hatten dort 16 Schafe gehütet. Die Herdenschutzhunde werden von der Fachstelle in Mühlberg an Weidetierhalter vermittelt.

Das alarmierte Veterinäramt informierte das Kompetenzzentrum Wolf, Biber, Luchs (KWBL). Dieses berichtet, dass vor Ort eine Rissgutachterin Bissverletzungen feststellte und Proben genommen hat, die nun vom Senckenberginstitut untersucht werden. Nach erster Einschätzung sei es möglich, dass ein Hund Schafe außerhalb des Pferches verteidigte, während ein zweiter Hund die noch im Pferch verbliebenen Schafe beschützte.