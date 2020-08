Herr Landrat, kommt es noch einmal zum Lockdown?

Wie in ganz Thüringen ist wegen der Corona-Pandemie auch dieser Spielplatz in Bad Tabarz gesperrt worden.

Bad Tabarz. Bürgermeister David Ortmann fordert Onno Eckert bei der Einwohnerversammlung in Bad Tabarz zu einer Einschätzung der Pandemie-Lage im Kreis Gotha auf.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie bestimmten die Gespräche bei der Freiluft-Einwohnerversammlung, zu der am Dienstagabend in den Theodor-Neubauer-Park in Bad Tabarz geladen wurde. Eine Frage ließ die Gäste besonders aufhorchen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.