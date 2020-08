Herrenhof: Am Hirzberg laufen die Gruben über und die Keller voll

An der Siedlung am Hirzberg sind nach Regenfällen Gruben vollgelaufen. Die Feuerwehr Herrenhofm hier Sebastian Behlau und Tina Stenzel, pumpt sie ab und das Klärwasser in den Flößgraben.

Herrenhof. Die Feuerwehr pumpt Abwässer in den Flößgraben und steht in der Siedlung in Bereitschaft. Die Gemeinde erwägt eine Klage gegen den Gerichtsbeschluss.

In der Siedlung am Hirzberg bei Herrenhof spitzt sich die Situation nach dem Regen am Donnerstag weiter zu. In der Nacht zu Freitag sind die Abwassergruben, deren Überlauf Anfang Juni verschlossen worden war, vollgelaufen. Auch zwei angrenzende Keller standen unter Abwasser. Es staute sich weiter in das Kanalsystem der Siedlung.