Herzog verleiht Max Reger Hofratstitel

Gotha. Gastbeitrag zum 150. Geburtstag von Max Reger: Mindestens drei Konzertauftritte des bedeutenden deutschen Musikers sind in Gotha belegt.

Wenn sich am 19. März 2023 der 150. Geburtstag von Maximilian Reger, einem der bedeutendsten deutschen Musiker seiner Zeit jährt, dann bringt man dessen Person und Wirken in Mitteldeutschland maßgeblich mit Sondershausen, Meiningen, Jena und Leipzig in Verbindung. Doch auch in dem reichen Gothaer Musikleben hat der berühmte, zu seinen Lebzeiten hoch umstrittene und oft angefeindete Komponist und Pianist seine Spuren hinterlassen.

Speisekarte zum Souper anlässlich des Hofkonzerts vom 4. März 1911 in Gotha. Foto: Staatsarchiv Gotha

Reger wurde am 19. März 1873 im oberpfälzischen Brand (Bayern) als ältestes Kind des dortigen Volksschullehrers Josef Reger und seiner Frau Philomena geboren. Schon mit 15 Jahren komponierte er sein erstes Werk; anschließend studierte er bei dem berühmten Musiktheoretiker Hugo Riemann an den Konservatorien in Sondershausen und Wiesbaden. In Wiesbaden folgte auch die erste mehrjährige Lehrtätigkeit, der sich renommierte Anstellungen an der Akademie für Tonkunst in München 1905/06, als Universitätsmusikdirektor in Leipzig 1907/08 und schließlich in Meiningen anschlossen, wo er 1911 bis 1914 die berühmte Hofkapelle leitete. Seit seiner Leipziger Zeit hatte er außerdem bis an sein Lebensende eine Professur am dortigen Konservatorium inne.

Zu Regers bedeutendsten Werken zählen die Variationen über ein Thema von Mozarts Op. 132 und seine Variationen und Fuge über ein Thema von Johann Sebastian Bach Op. 81 für Klavier. Er prägte stark die Kammermusik, schuf zahlreiche Werke für Chormusik aller Gattungen und hinterließ ein umfangreiches Liedschaffen. Heute ist er jedoch ganz besonders für seine Orgelwerke bekannt. So hat Reger, obwohl „katholisch bis in die Fingerspitzen“, beeinflusst durch sein großes Vorbild Johann Sebastian Bach, 35 außerordentlich „orgelgerechte“ Werke hinterlassen, die zum bleibenden Bestand der Orgelmusik gehören. Er, dem nur 43 Lebensjahre vergönnt waren, hinterließ ein Werk von immerhin über 1000 Musikstücken.

Mindestens drei Konzertauftritte Regers sind in Gotha nachweisbar. Während das Datum des ersten Konzerts unklar ist, fallen die beiden übrigen in die Jahre 1910 und 1911. Die Verbindung nach Gotha kam durch den ihm freundschaftlich verbundenen Leiter der Gothaer Liedertafel Ernst Rabich (1856-1933) zustande. Dieser hatte sich in der von ihm herausgegebenen Zeitung „Gothaer Blätter für Haus- und Kirchenmusik“ schon seit 1901 nach Kräften für den jungen, damals noch fast überall totgeschwiegenen Künstler eingesetzt. Bereits seit 1908 war deshalb, wenn auch mit anfänglichen Schwierigkeiten, das Gothaer Publikum durch ihn mit Regers Musik vertraut gemacht worden.

Am 5. November 1910 fand daher, begleitet durch die Liedertafel, Regers zweiter Auftritt in Gotha statt. Die Gothaische Zeitung widmete dem Konzert im vollbesetzten Schießhaus, der heutigen Stadthalle, eine umfangreiche Besprechung, die mit den ehrfurchtsvollen Worten begann: „Wohl nur ganz besonders wirksamen persönlichen Beziehungen war es zu danken, daß der in letzter Zeit wegen seiner Ehrenpromotion in Berlin vielgenannte Komponist Prof. Dr. phil. et. med. Max Reger zum zweiten Mal hier als ausübender Künstler zu hören war…“ Im ersten Teil des Konzerts standen Werke Regers für Klarinette, Klavier, Violine und Männerchor auf dem Programm, im zweiten Teil Werke von Johannes Brahms. Begleitet wurde es durch den Weimarer Hofkonzertmeister Robert Reitz, den Meininger Klarinettisten Hermann Wiebel und die Münchner Sängerin Anna Erler-Schnaudt. Euphorisch zog man das Fazit: „So wird dieser Reger-Brahms-Abend allen unvergesslich sein.“

Bei Hofkonzert auf Schloss Friedenstein werden nur Reger-Werke aufgeführt

Verhindert war aufgrund anderer Verpflichtungen an diesem Tag Herzog Carl Eduard von Sachsen-Coburg und Gotha, was diesen im Februar 1911 bewog, Reger erneut nach Gotha zu einladen. So kam es, erneut vermittelt durch Rabich, am 4. März 1911 zu seinem dritten Auftritt in der Residenzstadt, an dem wieder Reitz und Erler-Schnaudt mitwirkten. Die Organisation des Hofkonzerts auf Schloss Friedenstein, bei dem nun ausschließlich Reger-Werke zur Aufführung kamen, ist in einer Akte des Oberhofmarschallamts im Staatsarchiv Gotha gut dokumentiert.

Den opulenten Rahmen für 164 Gäste rundete ein Souper ab, wobei dem Wunsch Rabichs, ihm nach dem Konzert noch eine gemeinsame Stunde mit seinem Freund zu ermöglichen, stattgegeben wurde, wie die Platzierung der Künstler im Blauen Zimmer – das Herzogspaar speiste im Ernst-Saal – belegt. Im Anschluss an das Hofkonzert verlieh Herzog Carl Eduard Reger den Hofratstitel, was dieser mit diebischer Freude seinem Freundes- und Bekanntenkreis mitteilte.

Diese Begebenheit illustriert damit auch ein Stück die vielbespöttelte, unersättliche Ordenssucht des Meisters. So hatte für den Hofratstitel den Ausschlag gegeben, dass er bereits den Doktoren- und Professorentitel trug. Reger, dessen rastloses, von übermäßiger Arbeit und Konzerttätigkeit geprägtes Leben von einer Reihe von Krisen und exzessivem Alkoholkonsum geprägt war, verstarb am 11. Mai 1916 in Leipzig. Seit 1915 in Jena wohnhaft, fand er seine letzte Ruhestätte erst in Weimar, bevor seine Urne 1930 nach München umgebettet wurde.

Albrecht Loth ist Mitarbeiter des Staatsarchivs Gotha.