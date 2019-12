Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hilfe für die Helping Angels Gotha

Über eine Spende von der Dorfweihnacht in Boilstädt kann sich der Verein der Helping Angels Gotha freuen, dessen Mitglieder schwerstkranke Menschen begleiten und betreuen. Der Erlös von 350 Euro ist den Angels am Samstag überreicht worden.

In diesem Jahr fand am Samstag vor dem ersten Advent – bereits zum vierten Mal – die Dorfweihnacht in Boilstädt statt. Um das Gemeindehaus und die Feuerwehr herum veranstalteten die Boilstädter Gewerbetreibenden zusammen mit dem Ortsteilrat und der Freiwilligen Feuerwehr Boilstädt einen Weihnachtsmarkt für Groß und Klein.

Neben dem Erlös aus der Weihnachtsverlosung, bei der es wieder tolle Preise zu gewinnen gab und der in diesem Jahr an den Kindergarten „Gänseblümchen“ in Boilstädt ging, wurden durch den Waffel- und Kaffeeverkauf weitere 230 Euro eingespielt, berichtet Ortsteilbürgermeister Jens Wehner (CDU). Dieses Geld sollte, nach dem Wunsch der für den Stand verantwortlichen Frauen, den Helping Angels Gotha zugute kommen. Der Ortsteilrat Boilstädt habe die Summe auf 300 Euro aufgerundet. Sie sei von Malermeister Heiko Gräser noch einmal auf insgesamt 350 Euro erhöht worden. So konnte die Spende rechtzeitig vor Weihnachten den Helping Angels Gotha übergeben werden, teilt Wehner mit.