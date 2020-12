Hilfsbereitschaft für Opfer des Brandes in Tambach-Dietharz

Einen symbolischen Scheck über 5000 Euro, dazu weitere 3000 Euro in bar und noch einmal 360 Euro in bar übergaben der Tambach-Dietharzer Bürgermeister Marco Schütz (rechts, parteilos) und Hauptamtsleiter Frank Ritter am Freitag im Rathaus an die Familie Claudia Coancas, die zu den Betroffenen des Brandes am 26. November zählt und nur ihre Ausweispapiere retten konnte. Die Spendensumme, die auf die betroffenen Haushalte aufgeteilt wird, beträgt 12.775 Euro. Es wurden 700, später dann 575 Euro im Rewe-Markt gesammelt. Das Spendenkonto des Landkreises erbrachte 8500 Euro. Ein Spender, der anonym bleiben möchte, gab 3000 Euro.