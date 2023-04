Hilfstransport mit besonderer Brisanz startet in Ingersleben

Ingersleben. Der Arbeitskreis Rumänien hilft kurzfristig einer Familie, deren Haus abgebrannt ist. Unterstützer werden noch gesucht.

Den nächsten Hilfstransport bereitet derzeit der Arbeitskreis Rumänien der Evangelischen Kirchgemeinden Neudietendorf-Ingersleben vor. Eigentlich sollte alles Routine sein, wie schon seit mehr als 20 Jahren. Dann erreichte ein Hilferuf die Aktiven. „Vor drei Wochen verlor eine Familie mit sieben Kindern in der Nähe eines unserer Projektstandorte in Rumänien durch ein Feuer das Haus und ihr ganzes Hab und Gut“, sagt Albrecht Feige. Der Initiator des Arbeitskreises berichtet, dass sie gefragt wurden, ob man helfen könne.

Die Materialien für die Fundamente konnten bereits kurzfristig über den Arbeitskreis finanziert werden. Die betroffene Familie soll auch weiter unterstützt werden. „Damit erhält unsere nächste Fahrt eine besondere Brisanz“, so Albrecht Feige. Derzeit bewohnt ein Teil der Familie eine kleine, unversehrt gebliebene Sommerküche auf dem Grundstück. Die Anderen konnten bei den Großeltern unterkommen.

Kleidung bekamen sie aus dem Dorf, das sich solidarisch zeigt, nicht zuletzt, weil sich schon die Kinder und Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr und die Familie im Dorf und in der Kirchgemeinde engagieren. Eine Versicherung, die wie in Deutschland üblich für den Schaden aufkommt, ist in Rumänien eher die Ausnahme als die Regel, weiß Albrecht Feige. Der Familie fehlt das Baumaterial für den weiteren Wiederaufbau ihres Hauses. Dabei möchte der Arbeitskreis unterstützen.

Im Mai startet der Hilfstransport. Mit dabei sind mit Albrecht Feige und drei Elektriker. Sie hoffen, dass bis dahin die Wände stehen und die Elektrik verlegt werden kann. Neben finanzieller Unterstützung fehlen Möbel, aber auch Drogeriewaren und Lebensmittel. Schuhe und Kleidung sind verpackt, Fahrräder, Rollstühle und Gehhilfen vorbereitet.

Neben der Familie soll auch die Kirchgemeinde in Temeswar besucht werden. Dort wird damit angefangen, Sozialarbeit aufzubauen. „Wir möchten für die Leute Konditionen schaffen und ihnen nicht sagen, wie sie ihr Leben leben sollen“, sagt Albrecht Feige. Es gehe vor allem um Unterstützung.

Im Herbst feiert der Arbeitskreis, der aus einem harten Kern von zehn Helfern besteht, seinen 25. Geburtstag. Mit dabei sind die Ukrainefreunde Gotha sowie die kirchliche Aktion „Hoffnung für Osteuropa“. Beide Organisationen feiern zeitgleich ihr 30-jähriges Bestehen.

Mehr Informationen unter: https://www.ak-rumaenien.de/