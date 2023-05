Am Heuberghaus spielen die Polars (Archiv-Foto).

Himmelfahrt mit Gothaer Rocklegenden am Rennsteig

Friedrichroda. Am Feiertag steigt an drei Anlaufstellen am Rennsteig im Kreis Gotha eine Party.

Zur großen Himmelfahrtsparty am Donnerstag, dem 18. Mai, auf der Heuberghausbühne, spielen die Polars. Beginn ist um 12 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die Party am Rennsteig findet in allen drei Häusern statt, man kann zwischen der Tanzbuche, dem Spießberghaus und dem Berggasthof Heuberghaus hin und her wandern und dabei die jeweiligen Grillspezialitäten genießen.

Himmelfahrt ist der 40. Tag der Osterzeit, also 39 Tage nach Ostersonntag. Als Vatertag, Herrentag oder Männertag wird Himmelfahrt hierzulande begangen. Im atheistisch geprägten Ostdeutschland stehen statt religiöser Inhalte die „Herrentagspartien“ im Vordergrund.

Nun nutzen immer mehr Familien den Tag, um gemeinsam zu wandern.