Historischer Mercedes gerät in Gotha in Brand - 15.000 Euro Schaden

Gotha. Glück und Unglück hatte der Besitzer des historischen Mercedes. Das Fahrzeug fing plötzlich Feuer.

Ein 65-Jähriger hatte am Dienstagvormittag offenbar Glück und Pech zugleich. Der Mann parkte seinen historischen Mercedes am Ekhofplatz in Gotha. Kurz nachdem er das Fahrzeug verlassen hatte, war es in Brand geraten.

Weder der Fahrer, noch andere Unbeteiligte wurden dabei verletzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, dennoch entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Laut Angaben der Polizei, liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte für eine Straftat vor. Ein technischer Defekt scheint wahrscheinlich. Der Fahrzeughalter musste den Mercedes letztlich abschleppen lassen.

