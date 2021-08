History-Mobil kommt nach Gotha

Auf den Gothaer Neumarkt in der Nähe der Margarethenkirche will das History-Mobil kommen.

Gotha. Auf Spurensuche über das Ende des Zweiten Weltkriegs und den Neuanfang sammelt ein Verien Geschichten und Dokumente über neun Monate des Jahres 1945.

Heimatfreunde aus Bad Langensalza wollen sich in Gotha auf Spurensuche begeben. In einem Geschichtsprojekt erforschen sie die Zeit von Januar bis September 1945, als in Thüringen die Menschen drei Systeme erlebten: die letzten Monate des Zweiten Weltkriegs und die Monate nach dem Friedensschluss mit Einmarsch der Amerikaner und dann der Sowjets. Den Ereignissen und dem Wandel damals gehen Mitglieder des Vereins „Spuren“ nach.

Am Montag, 13. September, kommen sie mit einem History-Mobil nach Gotha. Das kündigt Spuren-Mitarbeiterin Heike Kahnert an. Auf dem Neumarkt stehe es dann von 11 bis 17 Uhr, lade dort zur Besichtigung einer mobilen Ausstellung ein, zum Sammeln weiterer Dokumente und zum Gespräch über Thüringen von Januar bis September 1945, unter dem Motto: „Neun Monate, drei Systeme gleich Millionen von Schicksalen“.

An Ort und Stelle können Geschichte(n) aufgezeichnet oder Dokumente eingescannt werden. Erzählungen, Fotos, Tagebücher, Briefe, Zeichnungen oder Musik von 1945 sollen gesammelt, unbewertet aufbewahrt und für Schüler, Studenten und alle Interessierten zugänglich gemacht werden. Nach der Tour entsteht ein Buch über Thüringen am Kriegsende, in dem auch Gotha und weiteren Orten Seiten gewidmet werden sollen.