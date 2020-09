Hochheim: Kinder werden für Meister Eckhart begeistert

Zum ersten Meister-Eckhart-Fest hatte die evangelische Emmaus-Kirchgemeinde am Samstag nach Hochheim eingeladen. Auch Maya, Anna und Emil (von links) haben mit ihren Mönchen am Stationslauf teilgenommen, den Pfarrerin Anette Uhle vorbereitet und der mit dem Leben des spätmittelalterlichen Theologen und Mystikers Eckhart von Hochheim (1260 - 1328) bekannt gemacht hat. Zudem gab es Spiele, Kulinarisches und ein kleines Konzert mit An Beal Bocht.