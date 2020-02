Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hör mal im Herzoglichen Museum Gotha

Seit Anfang der Woche sind im Herzoglichen Museum rund 15 Jugendliche mit Aufnahmegeräten und Kameras unterwegs. Die Schüler der Klasse 9/3 aus dem Gustav-Freytag-Gymnasium in Gotha-Siebleben arbeiten mit ihrer Kunstlehrerin Heike Ludwig am Projekt „Hör mal im Museum“. Dahinter verbirgt sich ein Audioguide, der nicht nur Kindern und Jugendlichen, sondern auch Erwachsenen das Herzogliche Museum hörbar erlebbar machen soll.

Medienpädagogische Arbeit in Kreativwerkstatt

Bereits im Frühjahr soll der Audioguide den Besuchern zur Verfügung stehen. Bis es soweit ist, haben die Neuntklässler noch bis Ende der Woche Zeit ihre Ideen mit professioneller Unterstützung von Museumsmitarbeitern, der Landesmedienanstalt und einer Medienpädagogin des Wartburgradios Eisenach umzusetzen. Dazu haben die Schüler im Museumscafé eine Kreativwerkstatt eingerichtet. An einer großen Pinnwand kann man bereits erkennen, welche Exponate in ihrem Rundgang durch das Museum Beachtung finden werden.

Faszination eines Liebespaares

Bei dem hörbaren Rundgang durchs Museum werden die Besucher von Morpheus geleitet, der von einem Wachmann zum Leben erweckt wird. Morpheus, der Gott der Träume und Hypnosen, findet sich als Figur in der Skulpturenhalle wieder. Von dort geht es weiter zur Ägyptischen Sammlung und Antike, wo die Korkmodelle näher ins Licht gerückt werden. Gemälde von Lucas Cranach stehen ebenso im Mittelpunkt wie die niederländische Malerei.

Lilly Hergenröther und Leoni Arndt haben sich mit dem „Gothaer Liebespaar“ auseinandergesetzt. Das Bild, das in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts von einem unbekannten Maler geschaffen wurde, hat beide Schülerinnen besonders beeindruckt. „Mich fasziniert die Körperhaltung und das Verliebtsein, das beide ausstrahlen“, sagt Leoni Arndt. Beide Neuntklässlerinnen haben in einem Frage-Antwort-Gespräch das Gemälde näher beleuchtet, das sie am Mittwoch vorstellten. Die nächsten Tage wird die Schulklasse intensiv nutzen, um die Texte für den Audioguide aufzunehmen.