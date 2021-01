Hörandachten statt Live-Gottesdienst in Gotha

Noch bis Ende Januar verzichtet die Evangelische Kirchengemeinde Gotha auf reguläre Sonntagsgottesdienste. Trotzdem seien die Kirchen zu diesen Zeiten geöffnet, teilt Ulrike Uebelacker vom Kirchenamt mit.

Besucher können zum Gebet in die Kirchen kommen und sich eine Lesepredigt für zu Hause mitnehmen. Auch den Segen der Sternsinger, die in diesem Jahr nicht von Tür zu Tür ziehen konnten, gebe es zum Mitnehmen.

Für jeden Sonntag hat KMD Jens Goldhardt eine Hörandacht vorbereitet. Aus St. Helena in Siebleben ist am Freitag, 22. Januar, um 19 Uhr eine Andacht mit Pfarrer Dehne und dem DJ Mister Electrixx im Lifestream zu erleben, am Sonntag ab 10 Uhr ein Familiengottesdienst in der Papiertüte, für zu Hause.

Mehr Informationen: www.kirchengemeinde-gotha.de