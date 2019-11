Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hörmobil in Gotha und Waltershausen

Der mobile „Soziale Dienst für Hörgeschädigte in Thüringen“ bietet Montag, 18. November kostenlose und unabhängige Beratung in Gotha und Waltershausen an. Von 9 bis 10 Uhr können Menschen mit Hörproblemen im „Galletti“ der Volkssolidarität, Jüdenstraße 44, in Gotha vorsprechen. Anschließend werden in Waltershausen, 10.30 bis 11.30 Uhr im „Mehrgenerationshaus“, Schulplatz 4, Beratungen angeboten, teilt der Verein mit.

Der mobile „Soziale Dienst für Hörgeschädigte“ bietet aber auch Vorträge und Schulungen an für Einrichtungen, die im medizinischen, pflegerischen und öffentlichen Bereich arbeiten und ausbilden.

Weitere Informationen beim DSB, Ortsverband Weimar, unter der Telefonnummer: 03643/ 42 21 55 oder per Mail: ov-weimar@t-online.de.