Hoffnungsfrohes zum Abschluss des Orgelsommers in Gotha

Gotha. Der Chor „Studio Vocale Karlsruhe“ und Kirchenmusikdirektor Theophil Heinke interpretieren in Gotha englische Musikwerke.

Zum Abschluss des Thüringer Orgelsommers wird am Samstag, 22. Juli, 19 Uhr, in der Gothaer Margarethenkirche englische Chor- und Orgelmusik gespielt. Hinter dem hoffnungsvollen Titel „Lighten our Darkness“ verstecken sich Werke von Howells, Britten, Williams und Holst. Das Programm spannt einen Bogen von sphärischen Klängen, festlichen Hymnen bis hin zu trostvollen Spirituals. Präsentiert werden die Stücke vom Chor „Studio Vocale Karlsruhe“, Preisträger zahlreicher Wettbewerbe und beliebter Festivalgast. Kirchenmusikdirektor Theophil Heinke, Leiter des Thüringer Orgelsommers, wird sitzt selbst an der Orgel.

Tickets für 20 Euro, ermäßigt 15 Euro, im ticketshop-thueringen.de und unter Telefon: 0361/2275227