Hohe Förderung für Kindergarten-Neubau in Bad Tabarz

Bad Tabarz. Der Bund und das Land Thüringen fördern den Kindergarten-Neubau im Kneipp-Heilbad Tabarz mit fast vier Millionen Euro. "Exakt 3.976.200 Euro stehen auf dem Bescheid", teilt Bürgermeister David Ortmann (SPD) mit. Die neue Einrichtung für bis zu 140 Kinder ist noch erweiterbar auf 160 Plätze und soll bis Ende 2022 eröffnet werden.

Stephanie Fröhlich, Bauamtsleiterin der Gemeinde, überbrachte die frohe Botschaft an Anett Walterscheid-Otto, die den Tabarzer Kindergarten, die Villa Kunterbunt, leitet. "Wir haben sechs Jahre an diesem Projekt gearbeitet und nun einen ganz wichtigen Meilenstein erreicht", freut sich Stephanie Fröhlich. "Denn die Förderung beläuft sich auf 90 Prozent der veranschlagten Kosten."

Für einen Ersatz-Neubau für die derzeitige Villa Kunterbunt gibt es viele Gründe. Deren Sanierung, die ursprünglich zur Debatte stand, wäre nur unwesentlich günstiger gewesen. Anlass, einen Neubau kalkulieren zu lassen, habe aber vor allem das derzeitige Gebäude am Schulplatz gegeben. "Es ist ein uraltes Haus, hat zum Teil noch Einfachverglasung. Bei der energetischen Sanierung hätten wir nie so gute Werte erzielen können wie bei einem Neubau, bei dem die aktuellsten Möglichkeiten für energiesparende Materialien genutzt werden können", so der Bürgermeister. Bestehen bleibe am alten Standort auch das Problem der schwierigen, weil engen Feuerwehrzufahrt. Und angesichts der Gebäudestruktur sei an Barrierefreiheit dort nicht zu denken.

Zudem liegt die Kapazität des Altbaus nur bei 100 Plätzen, "die reichen perspektivisch nicht", so Ortmann. Mehr Plätze seien wichtig geworden, weil nach dem Umbau des Kindergartens Käthe Kollwitz zur Krippe Tabarzer Käthchen dort nur noch 47 anstelle der zuvor 70 Plätze zur Verfügung stehen. David Ortmann: "Außerdem verzeichnet unser Ort Zuzug, und angesichts weiterer Wohnbauplätze könnte das auch noch mehr werden."

Der neue Kindergarten soll, angrenzend an die Kinderkrippe und die Gemeinschaftsschule, auf dem Gelände des künftigen neuen Wohngebietes, der Gartenstadt, entstehen. Das Gebäude soll ein Flachbau und barrierefrei werden. "Jeder Gruppenraum bekommt einen direkten Zugang zum Außengelände", sagt Stephanie Fröhlich. "Und selbstverständlich achten wir auch darauf, dass der Kindergarten, der die Gesundheitslehre nach Kneipp in seinem Konzept verankert hat, dafür ebenfalls die nötige Ausstattung erhält."

Die Gemeinde hatte den Kindergarten Villa Kunterbunt und die Kinderkrippe Tabarzer Käthchen erst Anfang 2020 kommunalisiert und dem Hauptamt der Gemeindeverwaltung zugeordnet. "Die gemeindeeigene Trägerschaft hat sich bereits in der Corona-Pandemie angesichts kurzer Entscheidungswege bewährt", so Ortmann.

Der Neubau sei wichtig für die Weiterentwicklung der Gemeinde. Denn angrenzend an die Villa Kunterbunt sollen in den nächsten Jahren knapp 25.000 Quadratmeter Wohnbauland zur Verfügung gestellt werden. "Wir haben bereits in den vergangenen Jahren unsere soziale Infrastruktur deutlich verbessert", sagt David Ortmann. 2018 konnten nach über 20 Jahren endlich wieder Krippenplätze angeboten werden. Die Arbeiten an der neuen Bibliothek und dem neuen Sportlerheim sind fast abgeschlossen. Dieses Jahr sollen zudem ein Pump Track - ein Fahrradparcours - und ein neuer Reitplatz entstehen.

Der Kindergarten-Neubau unterstütze zudem das Anliegen, kinderfreundliche Kommune zu werden. Dafür hat sich Bad Tabarz bei einem Verein beworben, der diese Zertifizierung nicht nur vergibt, sondern die Antragsteller auf dem Weg zu diesem Prädikat auch wissenschaftlich begleitet.