Holm Dressler in Gotha: „Wetten dass..?“ kam mit LKW auf Biergläsern ins Laufen

Holm Dressler mit Thomas Gottschalk 1988 bei „Wetten Dass..?". Am Freitag, 24. November, 20 Uhr spricht der Fernsehshow-Macher in der Gothaer Stadthalle live über seine Erlebnisse aus fünf Jahrzehnten hinter der Kamera, hier vorab in unserer Zeitung.

Gotha. Fernsehshow-Macher Holm Dressler spricht vor seinem Auftritt in der Stadthalle Gotha über Stars und Sternchen sowie legendäre Auftritte vor und hinter der Kamera.

Holm Dressler – Jahrgang 1949 – hat sich als TV-Macher hinter den Kulissen in den 1980er und 1990er Jahren einen Namen gemacht, unter anderem als Regisseur für TV-Kultsendungen wie „Na sowas“ und natürlich für „Wetten, dass..?“ Am Freitag kommt der TV-Experte in die Stadthalle Gotha – mit vielen Geschichten im Gepäck (Beginn: 20.00 Uhr). Grund genug für Maik Schulz aus Gotha, telefonisch mal nachzufragen, was die Besucher so erwartet. Ein Talk übers Fernsehen, Stars und Geschichten hinter der Kamera.

Herr Dressler, Sie kommen nach Gotha – mit vielen Geschichten im Gepäck. Mal ehrlich: Warum sollte das interessant sein.

Weil ich in der Stadthalle nicht nur Geschichten erzähle, sondern eben auch viele Clips im Gepäck habe, die damit verbunden sind – und die garantiert bis heute niemand im Internet findet.

Wie das?

Nun, ich war an vielen TV-Projekten als Redakteur, Regisseur und Produzent beteiligt – und habe dabei viele Sachen auf Datenträgern gesammelt, die in Pilotsendungen oder TV-Proben entstanden sind, aber nie gesendet wurden. Dazu kommen Privataufnahmen aus ganz persönlichen Begegnungen mit den Stars. Alles in allem Material, das für großen Spaß sorgen wird, da bin ich mir sicher.

Ohne gleich alle Geschichten zu erzählen, aber mal nachgefragt: Wer kommt denn in Ihren Ausführungen vor?

Eine Fülle von deutschen Fernseh-Stars, darunter Thomas Gottschalk, Günther Jauch, Frank Elstner, Rudi Carrell, Blacky Fuchsberger, Dieter Hallervorden, Thomas Koschwitz, Hella von Sinnen, Peter Maffay, aber auch internationale Gäste wie David Hasselhoff, Michail Gorbatschow und Heidi Klum! Ich erzähle von allen Anekdoten und zeige Videoausschnitte – und bin sicher, dass kommt auch in Gotha bestens an.

Bleiben wir mal bei Thomas Gottschalk. Es heißt, Sie haben den Startschuss seiner Karriere praktisch hautnah mitbekommen.

Das stimmt. Ich selbst habe mit 23 Jahren beim TV angefangen – als Kabelträger, Regieassistent, Fahrer. Und in Baden Baden habe ich 1977 als Unterhaltungsredakteur beim Radio angefangen.

Da wurde ich mit einem Moderatoren-Casting im Keller konfrontiert, nach dem Motto „Wir haben hier einen, den müssen Sie sich mal anschauen! Machen Sie mal was mit dem.“

Das war Thomas Gottschalk – und führte zur Show „Telespiele“, der ersten Computer-Gameshow im deutschen Fernsehen.

Berühmtheit erlangte Gottschalk aber richtig mit „Wetten, dass..?“. Sie waren aber schon vorher bei der Show zugegen.

Ja, ich war schon dabei, als Frank Elstner die Show moderierte. Die Show war übrigens am Anfang gar kein richtiger Erfolg.

Das überrascht mich.

Ja, der Erfolg kam erst mit der legendären Wette, bei der ein Lkw auf vier Biergläsern abgestellt wurde. Und als Thomas die Show übernahm, hat die Sendung noch einen Schub bekommen.

Wie haben Sie eigentlich die Stars in die Sendung bekommen?

Nun, nachdem wir bis zu 20 Millionen Zuschauer hatten, war das gar nicht so schwer. Denn dadurch waren wir eine große Nummer im europäischen Fernsehen. Und bekamen dementsprechend von den Film- und Musikproduzenten selber Anfragen für die Teilnahme an den Shows.

Also gab es keine Riesen-Honorare für die Star-Auftritte.

Nein, alle bekamen eine Aufwandsentschädigung von 10.000 D-Mark. Die Produzenten mussten uns garantieren, dass die Stars vor Ort waren, natürlich am besten gut gelaunt. Den Rest haben wir dann erledigt – und die Dividende kam ja in Form einer riesengroßen Reichweite.

Sie werden in der Gothaer Stadthalle ja viele Episoden erzählen. Kurz gefragt: Sind die Stars schwierig?

Die wenigsten. Probleme bereitete oft das Umfeld der Künstler, das sich wichtiger nahm als die Stars selbst. Aber es gab natürlich auch einige, die unzuverlässig waren – und das bekamen auch wir zu spüren. Ich kann Ihnen gerne ein Beispiel nennen.

Aber bitte doch!

Nun, Elton John war so einer, bei dem wir nie vor Überraschungen gefeit waren. Ich kann mich an einen Auftritt erinnern, an dem ich ihn morgens im Hotel-Frühstücksraum gesehen habe. Zu den Proben aber kam er nicht. Ich habe mir keine Sorgen gemacht, bis ich im Hotel nachgefragt habe, wo er bleibt. Dort sagte man mir, dass er ausgecheckt hatte. Am Ende stellte sich heraus, dass er nach London zurückgeflogen war, weil er Stress mit seinem Lover und deshalb Liebeskummer hatte. Aber Erlebnisse dieser Art blieben die Ausnahme.

Haben Sie selbst bei „Wetten, dass..?“ auch Stars ausgeladen?

Selten, aber auch das kam vor. Die Sängerin Grace Jones zum Beispiel trat bei den Proben mit einer Kapuze auf, im Ku-Klux-Klan-Stil. Sie beharrte darauf, nur mit dieser Kapuze aufzutreten. Das aber konnten wir nicht zulassen, da hätte ja jeder drunter stecken können. Also stellten wir sie vor die Wahl: Aufritt ohne oder gar nicht. Und sie trat gar nicht auf. Ein Jahr später kam sie noch einmal zu Frank Elstner in die Show – und entschuldigte sich mit einem Blumenstrauß.

Thomas Gottschalk wurde durch „Wetten, dass..?“ in Deutschland richtig berühmt…

… und ist trotzdem der geblieben, der er war – er agiert vor der Kamera genauso wie dahinter. Ganz ehrlich: Vor der Kamera ist er ein Genie – er konnte Situationen überspielen, war spontan und gut gelaunt. Meine Aufgabe hinter der Kamera bestand mehr darin, ihn auf die Gäste vorzubereiten, was manchmal gar nicht so einfach war.

Warum das?

Weil er sich nicht merken konnte, wer als nächstes kam. Deshalb habe ich Pausen wie Musikdarbietungen genutzt, um ihn zu informieren, große Zettel haben uns da ebenso weitergeholfen. Aber Thomas hatte nie Angst vor der Kamera – und immer weitergewusst, wenn etwas nicht funktionierte. Eine Fähigkeit, die im Übrigen auch Günther Jauch auszeichnet, erinnern Sie sich an die Sport-Reportage mit dem fehlenden Tor in Madrid. Wobei mir da auch eine Geschichte aus der Sendung „Na sowas“ einfällt. Wollen Sie sie hören?

Nur zu!

Wir hatten damals – in den 1980er-Jahren – Joan Collins zu Gast, damals ein internationaler TV-Star aus der US-Serie „Der Denver Clan“. Sie saß in der Maske – und kam nicht, als sie dran sein sollte. Wir haben immer wieder gerufen – und sie sagte „Gleich, gleich“. Das dauerte aber zehn Minuten – und Thomas musste die ganze Zeit improvisieren. Was ihm natürlich bestens gelang. Am Ende kam Collins – und es waren noch fünf Minuten Zeit für das Gespräch.

Worauf führen Sie diese Improvisationsgabe von Gottschalk, Jauch und Elstner zurück?

Das ist – kurz gesagt – die hohe Schule des Radios, der die Genannten befähigt hat. Moderatoren, die vom Radio kommen, die haben das im Blut – das Überbrücken, das Unterhalten. Und das ist – insbesondere bei Live-Sendungen – unverzichtbar.

Denn du musst reagieren, du musst funktionieren. Nicht, dass die Leute denken, du bist eingebrochen – du musst immer locker, flockig sein. Eine große Kunst, die einfach aussehen muss, aber es ganz sicher nicht ist.