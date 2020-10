Horst Gröner erhält Gothas höchste Ehrung

Zwei Dinge sind es, bei denen Horst Gröner entschieden aufbegehrt: Wer ihn als Wessi betitelt, wird umgehend belehrt, dass einer, der aus dem oberbayrischen Bad Reichenhall kommt, unmöglich ein solcher sein kann, allenfalls ein Südi. Hat er das klargestellt, ist Gröner wieder der freundliche ältere Herr, der aufmerksam auf seinen Gegenüber eingeht und voller Leidenschaft von Gotha schwärmt. Da kann manch echter Gothscher nicht mithalten. Nicht zuletzt sein Engagement für seine thüringische Wahlheimat ist Grund dafür, dass Horst Gröner in diesem Jahr die Myconius-Medaille erhält – die höchste Auszeichnung der Stadt für ein Ehrenamt.

Die Residenzstadt, sagt er, habe ihn direkt in seinen Bann gezogen. Das war im März 1992. Und es war kein strahlender Vorfrühlingstag – im Gegenteil: Als er von der Gutenbergstraße auf den Oberen Hauptmarkt kam, waberte Nebel um die Straßenlaternen, diffuses Licht beleuchtete die Szenerie. „Ich habe ein Kinderbuch, das von den Spielzeugschnitzern im Thüringer Wald erzählt. Und in genau dieses Buch sah ich mich urplötzlich versetzt“, erzählt Horst Gröner.

Im Sommer 1992 zog er von München nach Gotha. So schnell das auch ging, überstürzt war es keineswegs. „Ich hatte schon lange vor, München zu verlassen. Die Stadt war mir zu laut, zu hektisch geworden. Es fehlte nur der Anstoß. Und den bekam ich an jenem Märztag.“ Den Ort zu wechseln, ist eine Seite. Die andere ist, dort anzukommen. „Das gelingt nicht, wenn ich darauf warte, dass wer auch immer auf mich zukommt.“

Doch das ist ohnehin nicht Gröners Art. Als er seinen Lebensmittelpunkt nach Gotha verlegte, fand er noch eine lebendige Kneipenszene vor – für ihn Orte vielfältiger sozialer Kontakte, die er ausgiebig nutzte. „Erste Verbindungen knüpfte ich in der kleinen Kneipe im Brühl, aber auch andernorts. Und aus einigen Begegnungen erwuchs eine Freundschaft“, resümiert er. Die einst so bunte Gothaer Kneipenwelt ist dramatisch geschrumpft. „Das ist sehr schade“, findet der Bayer, „denn vorm Fernseher lernt man keine Menschen kennen.“

Horst Gröner (rechts) begrüßte auch Marion und Marcus Arnoldi, Namensvettern des bedeutenden Versicherungskaufmanns, im Gothaer Versicherungsmuseum (Archiv-Foto). Foto: Klaus-Dieter Simmen

Horst Gröner ist einer, der sich einbringen muss, um wirklich zu Hause zu sein. Als Oberbürgermeister Kreuch 2009 öffentlich nach Ehrenamtlern für das Versicherungsmuseum suchte, meldete er sich. Schnell war jedoch klar, dass die angedachte Struktur nicht geeignet war, das kleine Museum am Leben zu halten. „Wir gründeten also den Förderverein fürs Deutsche Versicherungsmuseum Ernst Wilhelm Arnoldi“, berichtet Gröner und wurde dessen erster Vorsitzender und Museumsleiter.

Seit dieser Zeit ist der Bestand des Museums deutlich angewachsen. Das Haus machen nicht nur die Dauerausstellung und diverse Sonderausstellungen aus, sondern es ist eine feste Größe im Gothaer Kulturleben. Der Förderverein organisiert gemeinsam mit der Kultourstadt die Serenaden-Konzerte, aber auch Sonderkonzerte in eigener Regie fanden rasch ein Publikum.

Dass Amacord, das weltbekannte Vokalensemble aus Leipzig, im Versicherungsmuseum auftrat, mit Bogdan ein begnadeter Akkordeonspieler aus der Ukraine in die Tasten griff, ist dem Einsatz von Horst Gröner zu danken. Der tritt übrigens auch selbst auf. Zur Museumsnacht begeisterte er das Publikum mit Wiener Liedern, begleitet am Klavier von Rainer Eichorn. Es wundert nicht, dass der Musikfreund sich für die Thüringen Philharmonie engagiert. Und Mitglied im Gothaer Kammerchor Cantabile ist er natürlich auch.

Mit seinem Umzug nach Gotha brachte er die Bundesgeschäftsstelle der Deutschen Gesellschaft für Individualpsychologie mit in die Residenzstadt. Was er bislang von seinem Wohnzimmer in München regelte, geschah fortan in der Marktstraße und nun am Buttermarkt. „Wir sind ein Zusammenschluss von Personen, die ein Interesse an der Verbreitung, Anwendung und wissenschaftlichen Weiterentwicklung der von Alfred Adler begründeten Individualpsychologie haben“, erzählt Gröner, der 31 Jahre ihr Geschäftsführer war und sich heute noch ums Archiv kümmert.

Die Thüringer Küche hat es ihm ebenfalls angetan. Deshalb hat er aufgeschrieben, wo es im Landkreis und darüber hinaus am besten schmeckt und seine Erfahrungen in kleinen Büchlein im Eigenverlag auf dem Markt gebracht. Der Mann aus Bayern also ist Gothscher geworden, und zwar einer, der mitten im Geschehen steht. So ist es nur folgerichtig, dass der „Südi“ dafür Anerkennung erfährt.