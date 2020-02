Hotel am Burgholz Bad Tabarz hat jetzt vier Sterne

Mit dem Hotel am Burgholz ist das dritte Haus in Bad Tabarz mit vier Sternen klassifiziert worden. Steffen Fischer vom Landesverband Thüringen des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) überbrachte Hoteldirektor Mario Peschke und seinen 42 Mitarbeitern die gute Nachricht.

Seit 2015 leitet Peschke das Burgholz-Hotel, das 1953 als Ferienheim eröffnet worden war. Außerdem ist er seit 25 Jahren Direktor der „Post“, ebenfalls ein Vier-Sterne-Haus im Zentrum des Kurortes. „Die AOK, die vorher Betreiber am Burgholz war, hat einen Käufer möglichst aus der Region gesucht und mich angesprochen“, erzählt Mario Peschke. „Ich habe lange mit mir gerungen, mich aber schließlich darauf eingelassen.“

Hat seine „Post“ 40 Zimmer mit 80 Betten, so sind es am Burgholz 96 Zimmer mit 154 Betten. Das sei schon eine andere Hausnummer, zumal noch 18 Tagungsräume und zwei Restaurants dazu gehören. „Inzwischen haben wir fast drei Millionen Euro investiert, um Schwimmbad, Zimmer, Restaurants und Technik zu modernisieren“, so Peschke. „Wir sind aber nicht fertig. Gut die Hälfte der Zimmer braucht noch neue Bäder.“

Dennoch sei so viel getan worden, dass sich der Hotelchef den 270 Fragen im Zertifizierungsverfahren stellen konnte. Und die Dehoga befand das Haus für würdig, heraufgestuft zu werden. „Mario Peschke ist ein Leistungsträger im Thüringer Tourismus“, sagt Steffen Fischer. Das weiß auch David Ortmann (SPD), der Bürgermeister. „Mario Peschke kämpft schon immer dafür, dass sich unser Ort weiterentwickelt. Das tut er auch ehrenamtlich im Gemeinderat.“ Dass Bad Tabarz 2019 seit elf Jahren erstmals wieder mehr als 200.000 Übernachtungen verbuchen konnte, sei auch Peschkes Verdienst.

Die Klassifizierung der Hotels ist freiwillig, werde aber empfohlen. Laut Fischer sind derzeit in Thüringen 281 Hotels zertifiziert – von einem Stern bis zu fünf Sternen.

Das Hotel auf der Wartburg und das Dorint-Hotel am Dom in Erfurt gehören zur höchsten Kategorie – 78 Häuser bieten Vier-Sterne-Komfort, allein drei davon nun in Bad Tabarz. Denn auch das „Frauenberger“ von Elisabeth Hügel erfüllt diese Kriterien.