Hotelier: „Der Rennsteig-Tourismus leidet“

Friedrichroda. Lockdown, Straßensperrungen und schlechte Netzanbindung setzen Rennsteig-Gastronomie zu.

Die Nachricht über die Sperrung der Landesstraße 1026 von Friedrichroda nach Kleinschmalkalden traf Axel Wilberg und Tourismusmanager der Region unerwartet. Er entnahm sie dieser Zeitung am Samstag, dem 25. September, ab Dienstag danach gilt sie. Wilberg betreibt mit Familienangehörigen und vielen weiteren Mitarbeitern die Gasthöfe Heuberghaus, Spießberghaus und Tanzbuche, die alle unmittelbar am Rennsteig liegen. Auch die geschäftsführende Beamtin der heilklimatischen Kurstadt Friedrichroda, Monika Siede, wurde von der Nachricht der Sperrung überrascht und hat bereits ihren Unmut über den Zeitpunkt der Maßnahme gerade zu den Herbstferien gegenüber dem Landesamt für Bau und Verkehr, dem Träger der Straßenbaulast der L 1026 geäußert.

Netzausbau dringend geboten

Straßenbaumaßnahmen, Pandemie-Bestimmungen und schlechte Internet- und Telefonverbindungen behindern nicht nur aus Wilbergs Sicht den Tourismus an diesem Abschnitt des Rennsteiges sehr.

Schon 2018 waren seine Häuser vom Süden her für ein halbes Jahr vom Verkehr aus Schmalkalden abgeschnitten, da die Straße saniert wurde. 2019 wurde dieselbe Straße dann von Friedrichroda bis zum Heuberghaus von Mai bis Oktober saniert. Dann fiel das Geschäft aufgrund der Pandemie-Bestimmungen erst für vier, dann für acht Monate weg. Nun erneut eine Straßensperrung voraussichtlich bis 12. November, soweit sich im Bauablauf nicht unerwartete Komplikationen ergeben. So notwendig diese oder jene Maßnahme auch sein mag, in der Summe werde es belastend, so der Hotelier. Erschwerend hinzu kommen schlechte Kommunikationsverbindungen. Seit vor Jahren die Telekom Telefonverbindungen auf das Internet-Protokoll umstellte, gebe es immer wieder Verbindungsabbrüche und eine schlechte Erreichbarkeit, sagt Wilberg.

Zwar wurden wichtige Punkte in ein Förderprogramm für Breitband-Internetanschlüsse aufgenommen, doch die Fertigstellung ist laut einer Mitteilung aus dem Thüringer Wirtschaftsministerium erst März 2022.

Im Verlauf des Ausschreibungsverfahrens erhielt die Thüringer Netkom den Zuschlag. Das Glasfaser-Kabel liegt bereits. Nun geht es darum, den Datenverkehr bis dorthin zu führen.

Dazu nutzt Netkom eine andere Förderung gemeinsam mit Bad Tabarz. Von dort wird Glasfaser bis auf den kleinen Inselsberg geführt, um das andere Glasfaser-Kabel zu bedienen. Netkom will es bis Ende 2021 schaffen, wenn nicht Extremwetter die Arbeiten hindert, war aus dem Unternehmen zu erfahren. Danach müssen noch zentrale Netzkomponenten in den Verteilerkästen eingebaut werden.

Baumentnahme zerstörte Hangsicherung von 2019

Das Landesamt erklärt die erneute Sperrung der Straße mit Störungen im Oberflächengefüge der Böschung. Dort wurde der Hang in Abstimmung mit Fachleuten 2019 durch großflächigen Einbau von Geo-Zellen innerhalb der Straße gesichert. "Später sind aus diesem Böschungsbereich Bäume unterhalb der Straße entnommen worden", schreibt das Amt dazu wörtlich. Die störte das Oberflächengefüge der Böschung, was nach Einschätzung des Amtes später zum Versagen der Geo-Zellen führten. Dies machte eine erneute Hangsicherung nötig. Da Dauer und Umfang der Straßensperrung noch unsicher waren, gab es keine vorgezogene Information einzelner Anlieger.

Das Amt bedauert, dass die nur kurzfristige Kommunikation zu Unmut bei den Betroffenen geführt hat und nimmt dies zum Anlass "künftig die Betroffenen frühzeitiger einzubinden und mit relevanten Informationen (zum Beispiel zu Dauer und Umfang der Maßnahmen sowie Umleitungen) zu versorgen. Sollte es im weiteren Verlauf der Baumaßnahme wider Erwarten zu Verzögerungen oder anderweitigen Veränderungen kommen, so werden wir die Betroffenen mit einem großzügigeren Vorlauf informieren, sodass alle Seiten die notwendigen Vorkehrungen treffen können", so das Amt wörtlich in der Mitteilung an diese Zeitung. Gearbeitet wird an der Hangsicherung im Zwei-Schicht-System von 6 Uhr bis 22 Uhr zum Teil im Licht von Bauscheinwerfern. Tiefbau-Spezialisten verankern den Hang mit Erdnägeln aus speziellem Stahl und setzten Matten und Spritzbeton ein. Der Hang ist so steil, dass sie an ihm nur an Seilen gesichert arbeiten können.

Unterspülungen seien dort schon sichtbar. Abzuwarten, bis die Straßenoberfläche Risse zeigt, würde den Sanierungsaufwand vervielfachen. Zieltag ist der 12. November.

Axel Wilberg erinnert sich an Einschätzungen aus dem Wirtschaftsministerium, die besagten, Wartburg, Residenzstädte, Inselsberg und Rennsteig seien die Tourismus-Schwerpunkte des Freistaates. Nun hofft er, dass ein besonderes Augenmerk auf gute Bedingungen am Rennsteig gelegt wird.