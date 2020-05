Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hoteliers beraten sich in Gotha

Die Öffnung der Hotels verstärkt zunächst die finanziellen Verluste, aber man will im Markt sichtbar bleiben. Das ist eine Erkenntnis eines Zusammentreffens von Hoteliers aus Gotha und Luisenthal, an dem auch der Christoph Gösel, der Geschäftsführer der Gothaer Kultourstadt-GmbH teilnahm. Olaf Seibicke, Chef des Lindenhof, Rainer Lutz und Hannelore Neher vom Quality-Hotel, Georg Döbbeler vom Hotel am Schlosspark, Roland Gewalter vom „Landhaus & Burg Hotel Romantik“ in Gotha-Siebleben und Jörg Rudolph vom Waldhotel „Berghof“ in Luisenthal besprachen ihre Situation die Wiedereröffnung in der Krise betreffend. Hannelore Neher nennt es einen Balanceakt, da mit der Wiedereröffnung auch die Kosten steigen. Dem stehen jedoch aufgrund der Abstandsregelungen nicht die nötigen Umsätze gegenüber, betonen die Hotelchefs. Auch hätten sich die Kosten der Desinfektion verdreifacht. Familienfeiern fielen weg, weil die Gäste nicht getrennt sitzen wollen.

Die Hoteliers haben die Vorgaben des Hotel- und Gaststättenverbandes angepasst an die Bedingungen ihrer Häuser umgesetzt. Allerdings, so betont Georg Döbbeler, haben Hotels schon immer einen hohen Hygienestandard. Beispielsweise würden die Bäder ohnehin täglich gereinigt und desinfiziert. Olaf Seibicke verweist auf den Vorteil, dass die Gäste, die man jetzt bewirten könne, individueller durch das Personal betreut würden, wenn auch mit Mundschutz.