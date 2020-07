Hüttenbücher haben Tradition in Tambach-Dietharz

Am Häuschen an der Sahlweidewand sind im Hüttenbuch erst wenige Seiten beschrieben. Es ist an diesem Aussichtspunkt auf dem Rundwanderweg um die Schmalwasser-Talsperre erst vor kurzem erneuert worden, weil das alte voll war. Schon seit vielen Jahren bitten die Touristiker des Luftkurortes Tambach-Dietharz Wanderer um einen Eintrag in ein solches Hüttenbuch – auch am Eingang zum Röllchen, am Spitterblick am Rennsteig und an der Mösewegswiese. „Es ist interessant für uns zu erfahren, wer so zu uns kommt und wie stark die Wege frequentiert werden. Gerade am Rennsteig verzeichnen wir auch ausländische Gäste, zum Beispiel aus den Niederlanden und aus England“, sagt Undine Rausch, Mitarbeiterin der Tourist-Information. Die Bücher werden, wenn sie vollgeschrieben sind, im Archiv der Stadt verwahrt.