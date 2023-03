Humoristische Geschichten aus dem Alltag

Der Buchautor und Kabarettist Horst Evers gastiert am 10. März im Gothaer Kulturhaus.

Gotha. Mit seinem Kabarettprogramm ist am 10. März Horst Evers im Gothaer Kulturhaus zu Gast.

Mit seinem aktuellen Programm „Ich bin ja keiner, der sich an die große Glocke hängt“ ist am Freitag, 10. März, der Autor und Kabarettist Horst Evers zu Gast im Gothaer Kulturhaus. Ab 20 Uhr erzählt der Künstler Geschichten aus dem Alltag in absurder Komik.

Mit viel Witz und einer Prise Weisheit nimmt der 56-Jährige, der eigentlich Gerd Winter heißt, sein Publikum mit auf eine unterhaltsame Reise. Seine Performance ist lakonisch und von einer gestischen Präzision geprägt. Innerhalb kürzester Zeit steigert sich Horst Evers in eine atemberaubende absurde Komik.

Für seine literarischen Späße wurde Evers, der auch zahlreiche Bücher geschrieben hat, vor zwei Jahren mit dem Deutschen Kabarettpreis ausgezeichnet.