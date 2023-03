Ideenfindung für eine zukunftsfähige Schule

Molschleben. Die Schüler der Regelschule Molschleben beteiligten sich am „Schulhackathon“ und präsentierten jetzt ihre Ergebnisse.

Wie können Schulen fit für die Zukunft gemacht werden, trotz Lehrermangel, Stundenausfall und fehlender Digitalisierung? Dieser Frage gingen Fünft- bis Neuntklässler der Regelschule „An der Nesse“ in Molschleben nach. Als erste Thüringer Schule beteiligte sich die Einrichtung am Projekt „Schulhackathon“, das von Kids Revolution und dem Deutschen Kinderhilfswerk unterstützt wurde. Drei Tage lang entwickelten die Schüler Ideen, wie sie ihre Schule lebenswert gestalten können. Zum Projektabschluss gab es am Mittwoch eine große Präsentation in der Turnhalle der Regelschule.

Schulleiterin Elke Hüls informierte die Gäste aus dem Bildungsministerium und Schulverwaltungsamt sowie der Verwaltungsgemeinschaft Nesseaue noch einmal, um was es bei dem Projekt ging. Durch die finanzielle Unterstützung in Höhe von fast 10.000 Euro durch das Kinderhilfswerk konnten eine Digitalkamera, die während der Projekttage zum Einsatz kam und auch künftig bei Schulfesten genutzt werden soll, und ein Flachbildschirm angeschafft werden, der für den Schulinfopoint gedacht ist.

Angeleitet von Coachtrainern unter der Leitung von Ilke Heller, Geschäftsführerin der Kids Revolution, tauchten die Schüler in ihre Ideenfindung ein. Vier Themen standen im Mittelpunkt. Die reichten von der Digitalisierung im Schulalltag über die Gestaltung des Schulhofes nebst grünem Klassenzimmer bis hin zur Integration von mehr Bewegung in den Schulalltag. Dazu wurden sechs Gruppen gebildet mit vier bis sechs Schülern. Der erste Tag war geprägt von der Teambildung und dem Einstieg in die Themen. Die Teams hatten zudem die Aufgabe, für ihre Themenwahl die anderen Schüler um ihre Meinungen zu fragen. Diese flossen in ihre Auswertungen mit ein. Am zweiten Tag wurden die Ideen zusammengetragen und in Modellen bildlich umgesetzt.

So entschieden sich Oskar, Lina, Lotta und Kiara für die Einrichtung eines „Future Room“. Hier soll es möglich sein, digitale Lernformen zu nutzen. Das System sollte Schülern und Lehrern gleichermaßen zur Verfügung stehen. Grund: Das WLAN-Netz an der Schule ist verbesserungswürdig. Hier sollten ausreichend Ladestationen nebst IPads, Whiteboards und Projektoren für Einzel- und Gruppenarbeiten bereitgestellt werden. Eine Chillecke lockere den „Future Room“ auf.

Unterricht an der frischen Luft in einem kreativen Gartenhaus

Den Schulgarten als Lernort sinnvoll nutzen, das ist der Wunsch von vielen Regelschülern. Natürlich wäre eine Teilüberdachung sinnvoll, um an der frischen Luft Unterricht zu betreiben. Eine andere Gruppe favorisiert ein kreatives Gartenhaus, das für den Kunst- und Biologieunterricht genutzt werden kann. Um das Haus sollen frische Kräuter, Obst und Gemüse angepflanzt werden, die dann in der Koch-Arbeitsgemeinschaft Verwendung finden können. Bemängelt wurde von den Schülern, dass das bestehende Gewächshaus schon lange kaputt ist und es deshalb Zeit wäre, ein Neues zu bauen.

Mehr Sport-Arbeitsgemeinschaften sollen in der Schule angeboten werden, um für mehr Bewegung im Schulalltag zu sorgen. Zudem soll ein Flohmarkt veranstaltet werden, um Geld für die Tablets zu sammeln, die an der Schule dringend gebraucht werden.