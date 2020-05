IKK-Kundenberater Jonas Herzberg berät unter Hygiene- und Schutzmaßnahmen in der Gothaer Filiale. Die Sicherheit von Kunden und Mitarbeitern hat oberste Priorität.

Gotha. Gothaer Versicherte der Innungskrankenkasse können sich ab Montag wieder in der Filiale beraten lassen.

IKK öffnet Servicecenter in Gotha wieder

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

IKK öffnet Servicecenter in Gotha wieder

Das Servicecenter der Innungskrankenkasse (IKK) in Gotha steht ab Montag, 18. Mai, für ihre Kunden wieder zur Verfügung. Um den Gesundheitsschutz der versicherten und Mitarbeiter zu gewährleisten, wurden in den Räumen in der Querstraße 14 umfassende Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

So gilt im Servicecenter für Besucher eine Maskenpflicht sowie Abstands- und Hygieneregeln. Beratungsplätze werden desinfiziert und sind mit Plexiglas-Schutzwänden ausgestattet. Desinfektionsmittel stellt die Krankenkasse vor Ort zur Verfügung. „Wir freuen uns, wieder persönlich vor Ort beraten zu können“, erklärt Regionalgeschäftsführer Marko Enke.