Ilmenau barrierefrei erleben

Auch in diesem Jahr organisierte der Verband der Behinderten eine barrierefreie Stadtführung für seine Mitglieder. Am Samstag, 12. September, geht die Fahrt mit einem behindertengerechten Reisebus in die Stadt Ilmenau, das kündigt Verbandsvorsitzender Olaf Stiehler an. Treffpunkt ist 9 Uhr am Behindertenzentrum in der Damaschkestraße. Mit einer Gästeführerin werden die Teilnehmer in Ilmenau historische Baudenkmäler entdecken und alles Wissenswerte über berühmte Persönlichkeiten der Stadt erfahren.

Nach der Corona-Zwangspause bietet der Verband der Behinderten Gotha seinen Mitgliedern wieder kleinere Veranstaltungen an. Diese finden seit August unter Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsvorschriften im Freizeit- und Informationszentrum statt, betont Stiehler. Der Neustart stelle die Arbeit des Verbandes vor manche Herausforderung, aber alte und neue Veranstaltungen sollen weitergeführt und aufgebaut werden.