Gotha. Im Gothaer Pub The Londoner gibt es am 28. und 29. Februar Rock-Klassiker und Songs von Depeche Mode.

Im Gothaer Londoner gibt es Songs von Depeche Mode

Rock-Klassiker der 1960er bis 1980er Jahre sind am Freitag, 28. Februar, im Gothaer Pub The Londoner in der Parkstraße 15 zu hören. DJ René Willing legt ab 20.30 Uhr heiße Musik auf, bei der auch getanzt werden kann. Er holt an diesem Abend die alten Hits aus der Klamottenkiste und nimmt die Gäste mit auf eine Reise in die Hochzeit der Diskos. Der Eintritt kostet sieben Euro inklusive eines Glases Bier oder Softgetränks.

Sounds von Depeche Mode erklingen am Samstag, 29. Februar, im Londoner. Wer die Musik der legendären Gruppe einmal liebte, liebt sie auch heute noch. Die Thüringer Band Time to Change lädt ab 20 Uhr zur Depeche-Mode-Party ein. Auf der Bühne werden live die bekanntesten und beliebtesten Depeche-Mode-Hits der 1980er Jahre gecovert. Für einen gelungenen und abwechslungsreichen Mix sorgen neben diesen Hits auch eigene, charakteristische Synthi-Pop- und Wave-Songs der Band. Der Eintritt an diesem Abend kostet zehn Euro an der Abendkasse.