Auch Ausstellung sind im Föbi-Bildungszentrum in Gotha zu sehen.

Gotha. Carlos Zeitreise im Technik- und Geschichtsmuseum in Gotha widmet sich diesmal dem Thema Bionik.

Im Gothaer Technikmuseum von der Natur lernen

Das unter dem Dach des Föbi-Bildungszentrums existierende Technik- und Geschichtsmuseum setzt die Veranstaltungsreihe „Technikus Carlo lädt ein zur Zeitreise am Sonnabend“ am 7. März mit dem Thema „Bionik – Lernen von der Natur“ fort. Dabei dreht sich alles um die Übertragung von Phänomenen der Natur auf die Technik oder wie Leonardo da Vinci schon sagte: „Der menschliche Schöpfergeist kann verschiedene Erfindungen machen [...], doch nie wird ihm eine gelingen, die schöner, ökonomischer und geradliniger wäre als die der Natur, denn in ihren Erfindungen fehlt nichts, und nicht ist zu viel“.

Treffpunkt ist am 7. März um 14 Uhr am Pförtnerhaus in der Südstraße 15.