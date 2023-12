Im Kreis Gotha beginnt die Eislaufsaion

Walterhausen Das Eisfläche im Freizeitzentrum Gleisdreieck ist für den Saisonstart hergerichtet. Wir verraten, was die Besucher in Waltershausen erwartet.

Im Gleisdreieck beginnt die Eislauf-Saison. Am Samstag, 9. Dezember, 13 Uhr, öffnen sich die Pforten. Kufenflitzer und Puckjäger, Schlittschuh- und Eiskunstläufer, Könner wie Anfänger, mussten länger darauf warten als die Vorjahre üblich. Statt Mitte November können sie nun erst Mitte Dezember im Gleisdreieck aufs Eis. Das ist auch den hohen Energiepreisen geschuldet. Immerhin: Das Eis-Machen ist in die erste Frostperiode gefallen.

Erwachsene zahlen jetzt mehr für Eintritt

„Wir blicken positiv der neuen Saison entgegen“, sagt Bürgermeister Michael Brychcy (CDU). „Wir können doch nicht alles platt machen, nur weil alles teurer wird.“ Aber Erwachsene zahlen jetzt mehr für den Eintritt. Bereits im Februar dieses Jahres hatte der Stadtrat über eine Erhöhung der Eintrittsgelder für die Eisbahn entschieden. Während die Preise für die Kinder unverändert bleiben, werden die Kosten für die Erwachsenen verdoppelt. Betrug der Preis für die Tageskarte für Erwachsene bisher 2,50 Euro, wird sie in der Saison 2023/24 fünf Euro kosten. Die Zehnerkarte kostet nun 40 Euro statt 27 Euro pro Person, die 20er-Karte 75 statt 45 Euro.

Im vergangenen Winter zählte die Waltershäuser Eisbahn mehr als 30.000 Besucher. Damit waren die Gästezahlen annähernd so hoch wie in den Vorjahren – trotz einer um fünf Wochen kürzeren Saison. „Wir haben durch die verkürzten Öffnungszeiten Energiekosten gespart und trotzdem tolle Besucherzahlen erzielt“, sagt Brychcy. Der langjährige Durchschnitt für eine Eislaufsaison liege in Waltershausen bei 34.000 Besuchern.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 15.30 bis 20 Uhr, Samstag 13 bis 20 Uhr, Sonntag 10 bis 20 Uhr, Weihnachts- und Winterferien täglich 10 bis 20 Uhr